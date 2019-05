Susana Villarán: Poder Judicial dicta 18 de meses de prisión preventiva para exalcaldesa

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Juzgado de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, aprobó en parte el pedido de la fiscalía y dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán , investigada en el marco del caso Lava Jato.

"Declaro fundado el requerimiento del Ministerio Público en consecuencia de variar la medida restrictiva perosnal [...] y se impone la prisión preventiva a Susana Villarán de la puente por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y lavado de activos, en agravio del Estado por un plazo de 18 meses", sostuvo el magistrado.

Tras la decisión del magistrado, la fiscalía apeló el plazo de la medida restrictiva y la defensa de la ex burgomaestre hizo lo propia en todos los extremos de la resolución.

A la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán , se le imputan los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos, según la tesis fiscal en la que se asegura que existen elementos de convicción que los demostrarían.

Durante la sustentación del pedido, la fiscal Ángela Zuloaga Bayes, integrante del equipo especial Lava Jato, aseguró que Villarán utilizó la Municipalidad de Lima por intereses diferentes a los que le correspondían como funcionaria pública.

“ Villarán de la Puente ha utilizado la Municipalidad de Lima, ha deseado quedarse en la municipalidad, ha tenido intereses más allá de los que le correspondían a su calidad de alcaldesa que eran resguardar los intereses del Estado”, afirmó.

A su turno, la defensa de Villarán a cargo del abogado Iván Paredes se refirió a las recientes declaraciones de su patrocinada en las que confesó que siempre tuvo conocimiento del aporte económico que realizaron empresas brasileñas a las campañas del No a la revocatoria y por la reelección.

Según destacó, la exalcaldesa no se acogerá a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera y se someterá a la justicia.

“Es cierto, mi patrocinada en ningún momento se va a acoger a la confesión sincera o colaboración eficaz porque yo le he dicho claramente, ella se va a enfrentar a la justicia. Si tiene que ir a prisión, se va a ir a prisión”, afirmó.

Iván Paredes cuestionó también que se diga que no se usarán los audios difundidos los últimos días dentro del proceso; sin embargo, estos hayan sido mencionados durante la audiencia.

“Lo que dice ella no tiene validez, pero después me saca los audios acá, diciendo que sí tiene validez, entonces me parece contradictorio este tema, respecto a estas actas que para mí también no tienen mayor validez”, dijo.