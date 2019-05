Susana Villarán: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva para exalcaldesa

El Ministerio Público requirió este martes variar la comparecencia restringida contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por una medida de prisión preventiva por 36 meses. La misma medida se pidió para el ex gerente municipal José Miguel Castro.

La ex burgomaestre es investigada por el despacho del fiscal Carlos Puma por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

El ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó el martes 23 de abril durante su interrogatorio la entrega de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña a la campaña del 'No a la revocatoria' y remarcó que la ex alcadesa de Lima lo llamó para agradecerle por el aporte.

Cabe destacar que hace algunas semanas, el abogado de la ex burgomaestre dijo no ver "nuevas pruebas" contra su patrocinada tras los interrogatorios de la fiscalía peruana a Jorge Barata y aseguró que no debería de variar la medida de comparecencia en su contra.

"No veo que hayan nuevas pruebas, pero si las hay no debería variar la condición de Susana Villarán. Ella ha cumplido rigurosamente con las restricciones en su contra", manifestó.