Caso Villarán: Dictan comparecencia restringida contra dirigentes de Diálogo Vecinal

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Delitos de Corrupción dictó comparecencia con restricciones contra los dirigentes de Diálogo Vecinal, César Castro y Giannina Pozo, y el empresario César Meiggs, vinculados a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

El Ministerio Público sustentó el pedido este miércoles contra el tesorero y la secretaria del partido con el que Villarán tentó la reelección en el 2014, a quienes les imputa el delito de asociación ilícita.

La solicitud también fue hecha contra el empresario Meiggs, a quien también se le investiga por el presunto delito de lavado de activos.

Durante la audiencia, la fiscal Ángela Zuloaga reveló que la fiscalía detectó más de dos millones de soles de desbalance en la campaña por la reelección de Susana Villarán.

Además, detalló que reconocieron a cuatro falsos aportantes de campaña: Juan Alfredo Machuca, Juan Acosta, Rocío Salazar y Susana Rocalde.

El abogado de Jorge Castro manifestó que se allana al pedido del Ministerio Público y señaló que fue usado como un "tonto útil para los fines subalternos de Susana Villarán".

En la víspera, el juez Jorge Chávez Tamariz también ordenó comparecencia con restricciones contra Marco Zevallos Bueno, ex regidor y responsable del equipo legal de la campaña por el No a la revocación de la ex alcaldesa de Lima.