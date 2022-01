La comisión de Educación del Congreso alista dos reformas más para la Sunedu. Una de las propuestas está relacionada al “rol recaudador” de dicha entidad.

A inicios de mes, el presidente de dicho grupo de trabajo, Esdras Medina, dijo a este diario que la Sunedu no debería cobrar las multas impuestas a las casas de estudio; sin embargo, no precisó que otra institución debería estar a cargo de esta función.

“La Sunedu no debe tener un fin recaudador con fines de lucro. Ya ha habido una investigación que ha sido archivada y en su debido momento veremos que se publique, porque su función debe ser, como ellos mismos lo pregonan, solo buscar la calidad educativa”, dijo en aquella oportunidad.

Al respecto, Gestión supo que, a la fecha, la Sunedu ha emitido 88 resoluciones de multas contra universidades por un monto de S/117′085,432; sin embargo, solo se ha recaudado S/31′499,659; es decir, un 26.90% del total.

Se ha sancionado a 62 universidades en total, de las cuáles 15 no tenían licencia para operar en el país. De este grupo de casas de estudio multadas, 48 son privadas y 14 son públicas.

En la relación de infractores figuran 26 universidades licenciadas y 21 con licencia denegada.

Cumplimos con la ley

El jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, indicó a este diario que no es cierto que su institución sea solamente un ente recaudador, tal como sostiene el presidente de la comisión de Educación.

Recalcó que lo único que están haciendo es cumplir con lo dispuesto en la Ley Universitaria, que establece sanciones a las universidades que no cumplan con sus disposiciones.

“Entiendo que hay universidades que se quejan porque se les ha impuesto una multa, pero por qué no se examina si esa multa ha sido bien puesta o no. Nosotros no trabajamos para sancionar a las casas de estudio”, acotó tras precisar que el monto recaudado por concepto de multa es mínimo, en comparación con el grueso de denuncias que llegan a su institución por año.

Precisamente, la Sunedu recibe un promedio de 5,000 a 6,000 denuncias por año contra las universidades. “Solo un 2% a 3% de este grupo de denuncias termina en multa para las casas de estudio”, acotó Zegarra.