La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( Sunedu) está en medio de una disputa entre las que fueron sus dos máximas autoridades, quienes se acusan de cometer irregularidades.

Flor Luna Victoria, ex superintendenta de la Sunedu, consideró “arbitraria y abusiva” la manera de cómo ha sido destituida del cargo por parte del ministro de Educación, Idel Vexler, quien se ha basado solo en las informaciones periodísticas.

“El ministro refiere que ha formado una comisión de investigación pero en ningún momento he sido convocada a esa comisión, no me han escuchado, no me han dicho que presente pruebas, yo he pedido también un informe a Concytec frente a esto porque no he cometido ningún plagio”, enfatizó en Exitosa Noticias.

Agregó que tiene previsto acudir a la Comisión de Educación del Congreso y ha preparado un informe con todas las irregularidades que se han cometido en dicha institución durante la gestión de su predecesora Lorena Masías.

“Tenemos contratos sobredimensionados, contratos por terceros, por ejemplo en prensa tenemos a 17 personas trabajando, ganando en todo este tiempo más de S/ 1.5 millones”, reveló.

Recordó que antes de ocupar el cargo de superintendente de la Sunedu fue convocada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y se entrevistó con la premier Mercedes Aráoz para luego aprobarse la resolución con su designación.

“He empezado a trabajar con todas las direcciones (de la Sunedu) para enterarme del estado en el que están e íbamos encontrando en ese camino algunas irregularidades”, acotó.

¿Qué encontró?, pues Luna Victoria indicó que se encontró que el video de la campaña “La tía brava de los universitarios”, elaborado en la gestión de Masías, demandó S/ 2 millones.

Mencionó que tales hallazgos la motivaron a pedir a la Comisión de Educación que forme una comisión investigadora, medida que será solicitada por dicho grupo de trabajo al Pleno.

“Yo no quiero que el ministro me defienda a mí, sino que defienda la institución universitaria porque están en juego 145 universidades entre privadas y públicas”, subrayó.

También cuestionó que en los tres últimos años, la Sunedu solo haya otorgado licenciamiento a ocho universidades públicas de un total de 51. El plazo de licenciamiento termina en julio del presente año.