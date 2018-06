Sunedu: “Existen universidades que no tienen la voluntad de obtener licencia”

Martín Benavides es el tercer jefe de la Sunedu en menos de cuatro años. Ostenta el cargo desde marzo. El funcionario afirma que ha encontrado una institución que tiene un alto nivel de aceptación entre los principales beneficiarios: los estudiantes universitarios.

Pero también ha encontrado un importante stock de expedientes de universidades que buscan licenciarse. De 145 casas de estudio, solo 42 han obtenido dicha autorización.

¿La meta para culminar el licenciamiento es mayo del 2019?

Sí, es la meta más probable.

¿Esta fecha podría ampliarse para aquellas universidades que no completen el proceso?

Digo que en esa fecha debiera concluirse toda la evaluación de los expedientes, lo cual implica que las universidades que cumplan con las condiciones básicas continuarán operando y aquellas que no lo logren tendrán una respuesta de Sunedu que tiene que ver con la denegatoria del licenciamiento.

¿Eso implica cerrarlas?

Si las universidades no cumplen con cumplir las condiciones básicas, Sunedu tiene que denegar la autorización y luego empieza un plan de cierre de esta universidad, que tiene que tener como preocupación a los estudiantes

¿Los alumnos serán reubicados?

Hay varias posibilidades, no le puedo adelantar eso porque aún no ha sido planteado en el consejo directivo. Son dos cosas, las universidades que seguirán operando luego de mayo o junio del 2019 son las que cumplen los requisitos, aquellas que no los tengan no continuarán.

Hace un mes habló de elaborar, junto a Minedu, un plan de cierre de algunas universidades, ¿hay avances?, ¿han detectado universidades?

El proceso de licenciamiento es dinámico, donde la universidad va mejorando. Es difícil tener una idea categórica de lo que ocurrirá en unos meses, pero viendo el estatus de universidades, estoy convencido de que, al día de hoy, hay universidades que no cumplen con las condiciones básicas de calidad y que debieran tener una denegación de licencia.

¿De cuántas estamos hablando?

No puedo mencionar el número.

¿Más de diez?

No puedo mencionar el número, es un proceso dinámico.

Pero tienen en la mira a universidades que hacen poco o nada por licenciarse.

Así es. Eso sí puedo confirmar, pero cuántas son no le puedo decir.

¿Cuándo conoceremos la lista de universidades que se cerrarán?

Esto es un proceso, las universidades están en el medio. No existe una lista de universidades que vayan a cerrarse, existen las que están en un proceso, la mayor parte de ellas están bien avanzadas y con voluntad de transformación, una minoría está en una posición contraria.

¿Cuántas ya tienen licencia?

Actualmente, tenemos 42 licenciadas de 145. Ahora, a las que faltan, que no es que estén empezando, sino que viene desde el 2016, cuando uno dice que esto se acaba en mayo del 2019. No es que en seis meses, aproximadamente, se van a licenciar, sino que vienen acumulando.

A fin de año, ¿cuántas ya deberían estar licenciadas?

Lo único que puedo decir es que a mayo del 2019 habrá acabado el proceso de licenciamiento. Lo que no significa que todas se hayan licenciado, pero hay evidencia clara de que hay universidades que no tienen la voluntad de hacerlo.

Sobre estas universidades que no tienen intención, ¿Sunedu ha conversado con ellas?

Sunedu les da informes de observaciones donde identifica sus problemas.

¿Cuántos informes de observación han emitido?

Tenemos emitidos 54 informes de observación. En total. Pero hay universidades que tiene informe de observación por sexta vez. Si le tomo una foto ahorita de la situación es 41 licenciadas, 10 en etapa de verificación presencial, a 35 se les ha hecho el pedido plan de adecuación, es decir, si no han cumplido etapa documentaria o presencial, y hemos emitido 54 informes de observación.

Y desde que se inició el proceso de licenciamiento en el 2015, ¿cuántos informes de observación han emitido?

Un total de 227, y tienes universidades que tienen 10 informes.

Se puede interpretar como 54 universidades con informes de observación

Sí, correcto, 54 universidades que tienen observación para cerrar etapas y poder licenciarse.

¿Dentro de este universo de 54, están las que no hacen nada para licenciarse?

Correcto, alguna de ellas. Lo importante aquí es que Sunedu no es que no cumples y chau, te da un informe, tampoco te puede acompañar más de la cuenta.

¿Qué es lo que no están haciendo bien estas universidades?

En realidad, Sunedu tiene ocho condiciones básicas de calidad, para que una universidad no ofrezca garantía tendría que tener una de estas condiciones inconclusas.

¿Qué es la condición más recurrente que no cumplen?

La inexistencia de infraestructura y equipamiento no adecuado, equipamiento de laboratorio, que son importantes para Ingeniería y Medicina, no hay orientación de investigación adecuada, los docentes no están en el 25% del tiempo completo.