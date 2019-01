Subcomisión de Acusaciones votará hoy sobre denuncias contra Pedro Chávarry

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionará hoy lunes 28 y en su agenda figura la evaluación y votación de tres denuncias contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

En dicha programación también se indica una denuncia formulada contra el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila; así como una contra el ex ministro del interior Carlos Basombrío y una contra el también ex fiscal de la Nación Pedro Sánchez.

Como se recuerda, el lunes 14 de enero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por César Segura (Fuerza Popular), admitió a trámite cuatro denuncias contra el otrora titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, por los presuntos delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y encubrimiento real.

Cabe destacar que la primera denuncia contra Chávarry fue presentada por el congresista Gino Costa en agosto pasado. Luego se sumaron cuatro denuncias más que no fueron debatidas, puesto que César Segura dispuso que debían atenderse según el orden de ingreso y recién el 14 de enero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acordó priorizar las denuncias en contra del ex fiscal de la Nación.