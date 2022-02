El subcomandante general de la PNP, Martín Parra Sarmiento, pidió su pase al retiro luego que se nombrara un nuevo gabinete ministerial en el que se incluyó como nuevo ministro del Interior a Alfonso Chávarry Estrada.

En una carta de fecha 2 de febrero dirigida al comandante general de la Policía Nacional, el teniente general PNP solicita que se acepte su pase al retiro.

“Solicito mi cambio de situación policial de la situación de actividad a la situación de retiro, implícita en la causa ‘a su solicitud’ invocándole que sea aceptada la petición haciendo mención que durante los 35 años de servicios reales y efectivos e ininterrumpidos que ostento, he cumplido con los postulados que norman la disciplina y el servicio policial, habiendo servido con lealtad y honro en la gloriosa Policía Nacional del Perú”, se lee en la carta.

En una entrevista que brindó el exministro del Interior Avelino Guillén este lunes, comentó que en l a conversación que mantuvo con el presidente de la República, Pedro Castillo, antes de que se aceptara su carta de renuncia, el mandatario dijo que aceptaba el pedido para pasar al retiro al entonces comandante general PNP, Javier Gallardo.

Sin embargo, también dijo que haría lo mismo con el subcomandante, Martín Parra, aspecto que el entonces ministro rechazó.

“El punto de quiebre definitivo con el presidente Castillo fue cuando él planteó pasar al retiro al general Parra, el número 2 en la institución, ese hecho yo no lo aceptó, expresé de manera rotunda y directa mi absoluta discrepancia, que ese punto no era negociable y que yo no iba a aceptar […] No existe ningún motivo fundado para pasarlo al retiro”, aseveró en su entrevista a Ideeleradio.

Martín Parra fue uno de los altos mandos policiales que respaldó al exministro Guillén en la polémica que se originó por la asignación de cargos dentro de la PNP, mientras que Javier Gallardo había presentado una propuesta que no contó con el respaldo del subcomandante o de otras direcciones policiales.

Javier Gallardo fue pasado al retiro formalmente el 31 de enero y, desde esa fecha, no se ha nombrado al nuevo comandante general de la policía.