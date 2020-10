Zenaida Solís, congresista del Partido Morado, sostuvo que los ministros de Estado no cumplen con su función al defender al presidente Martín Vizcarra, por las recientes denuncias en el caso Obrainsa.

Indicó que la ciudadanía espera “mucho trabajo” de ellos frente a la pandemia del coronavirus.

“En gran medida es lamentable, porque no es su función. No es la labor que los ciudadanos esperamos de ellos, porque esperamos mucho trabajo en tiempos de pandemia, de crisis económica. Que se aboquen a su trabajo y no defender cuestiones pasadas del presidente ”, dijo a Cana N.

Por otro lado, señaló que Amado Enco dice “entrelineas” que renuncia a la Procuraduría Anticorrupción porque le están recortando autonomía.

El ahora exfuncionario solicitó que se incluya al presidente Vizcarra y a algunos ministros en una investigación por presuntas irregularidades en la compra de pruebas rápidas.

“Claramente está diciendo entrelíneas que se va, porque le están recortando la autonomía. Para un procurador qué es eso, no le están dejando trabajar”, indicó.

Finalmente, Solís criticó a su compañera de bancada Carolina Lizárraga, luego de haber dicho que legisladores del Partido Morado tienen un acercamiento con el Gobierno.

“Si revisamos las votaciones, no podemos decir que hay un acercamiento al Gobierno. Lo que tenemos que decir es que hay un acercamiento o que hemos trabajado pegados a la sensatez, a lo que corresponde”, dijo.