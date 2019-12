El partido político Solidaridad Nacional criticó este domingo al presidente Martín Vizcarra al considerar que infringió el principio de neutralidad electoral por “solicitar al pueblo que voten por partidos políticos afines al gobierno” en el próximo proceso electoral convocado para enero del 2020.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, indicaron que el mandatario “no puede ni debe usar recursos del Estado” para cuestionar a los partidos de oposición.

"El presidente fue consciente cuando disolvió el Congreso que no tendría una bancada propia al no contar con un partido político. Por ello, no puede ni debe usar recursos del Estado, so pretexto de actividades oficiales, para cuestionar a partidos de oposición como Solidaridad Nacional y en promover a los partidos de su preferencia confundiendo al electorado", precisaron.

El último sábado, desde Lambayeque, el jefe de Estado pidió a la población revisar los antecedentes y la trayectoria de los candidatos al Congreso para “premiar con su voto” al que hizo “bien las cosas”.

"Antes de votar revisen a los candidatos, vean sus antecedentes, su trayectoria, qué han hecho por su pueblo, cuánto han trabajado y denle un premio al que ha hecho bien las cosas y el premio es su voto. Si no han trabajado bien, ignórenlo, ustedes son los que tienen que ver", señaló.

“Nosotros como gobierno nos mantenemos al margen de este proceso electoral. No tenemos partido político, nuestro apoyo no es un partido, es el pueblo. Con esa independencia que tiene el Gobierno para estas elecciones, yo no les digo: ‘voten por Juan, María o por Pedro’. No, digo: voten bien, ustedes saben, escojan bien y voten por candidatos que […] trabajen con estos mismos lineamientos”, agregó Vizcarra.

Solidaridad Nacional recordó que el pasado 14 de noviembre, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 abrió una investigación preliminar contra los ministros Vicente Zeballos y Gloria Montenegro, por la presunta vulneración al principio de neutralidad en las elecciones 2020.

A la ministra de la Mujer se le impuso una “exhortación ética”, lo que implica que “deberá abstenerse de incurrir en conducta de reiteración”, de lo contrario, podría ser pasible de una sanción mayor, mientras que al primer ministro Vicente Zeballos, se determinó que no había mérito para imponer sanción.