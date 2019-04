Del Solar: Prisión preventiva no debería ser la solución inmediata para administrar justicia

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, calificó de 'inaceptable' querer responsabilizar al presidente Martín Vizcarra por la muerte del presidente Alan García, durante el allanamiento judicial a su domicilio.

Como se recuerda, durante el sepelio del expresidente García, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea, arremetió contra el Gobierno -y el presidente en particular- inculpándolo por el deceso del exmandatario.

"(La orden de detención) causó esta trágica decisión el 17 de abril, cuando apenas 7 días después el señor Barata iba a hacer su declaración ¿Qué pasa con la caída en las encuestas, tienen alguna relación? Hay que terminar el contubernio de la mafia judicial con los improvisados del Gobierno", comentó. ¿Qué dijo Del Solar?

"El presidente de la República ha guardado la mesura y el respeto por el dolor ocasionado por este acontecimiento (el suicidio de Alan García). Otras personas, movidas por el dolor -que puede ser comprensible- han dicho cosas que no corresponden a la verdad y que son irresponsables. Eso no ha sido el caso del presidente, cada quien responde por sus palabras y sus silencios", afirmó en RPP Noticias.

Afirmó que "se está pasando por un momento difícil como país, pero se esta yendo en la dirección correcta". "La justicia está trabajando para que se establezca con claridad que hay detrás de los casos de corrupción que se están investigando, los peruanos tenemos derecho a saber y tenemos que proteger el sistema de justicia que nos está ayudando hacer un país mejor", apuntó.

En esa linea, reiteró lo mencionado anoche por el presidente Vizcarra sobre el uso de las prisiones preventivas, de uso cotidiano.

"¿Estamos haciendo que una medida excepcional como la prisión preventiva sin que alguien haya sido juzgado una moneda corriente y de uso cotidiano? Creo que hay un espacio para que se reflexione al respecto y creo que el Poder Judicial y Ministerio Público, deben hacer esa reflexión. A mi me parece que la herramienta judicial existe, y que el criterio judicial debe guiarse por lo que ha dicho la Corte Suprema con razonabilidad, y sin ningún tipo de impunidad", dijo.

"No podemos poner en tela de juicio un proceso que esta adelantando la justicia por el bien de nuestro país. Tampoco podemos ponerle cabe, (dado que) los peruanos tenemos que saber que podemos estar cerca de inaugurar una nueva etapa donde los políticos sepan que hay que rendir cuentas, donde la justicia sepa que hay que cumplir la ley y que hay que tener criterios de razonabilidad. Mi invitación es que no nos vayamos a los temas más pequeños, que nos pueden distraer", apuntó.

Añadió que "nadie está por encima de la justicia". " No debemos acostumbramos a que la prisión preventiva sea la solución inmediata, pero tampoco estamos diciendo que no pueda aplicarse, pero cabe la reflexión si es que nos hemos excedido y cabe aclarar, que un arresto domiciliario o una comparecencia no es impunidad" , arguyó.