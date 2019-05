Del Solar: No se evalúa plantear una cuestión de confianza, si no se prioriza la reforma política

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que desde el Gobierno no se evalúa plantear una cuestión de confianza en caso de que el Congreso no priorice las reformas políticas que plantean desde el Ejecutivo.

" No estamos en la situación en la que tengamos que evaluar si vamos a plantear una cuestión de confianza. Tenemos la oportunidad de discutir una reforma muy seriamente trabajada por la Comisión de Alto Nivel que ha recogido comentarios de todas las fuerzas políticas. Desechar esto no es una falta de respeto al Ejecutivo ni a la comisión, es una falta de respeto al pueblo, a la ciudadanía ", apuntó anoche en RPP Noticias.

En otro momento, precisó que el presidente Vizcara no ha dicho que se va a cerrar el parlamento, tal como lo dio a entender el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Como se recuerde, el parlamentario dijo que el Congreso no le tema a un cierre del legislativo.

"Que no se juzgue al presidente Vizcarra, por palabras que no ha dicho y que se escuche lo que el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry ha reclamado, un verdadero debate sobre temas importantes como la inmunidad. Salaverry es dueño de sus propias interpretaciones. El presidente Vizcarra no ha dicho que vamos a cerrar el Congreso ", dijo.

Del Solar también defendió la presencia del mandatario en el Congreso para justificar y respaldar la decisión del Gabiente de no participar en la reunión sobre la reforma política en la Comisión de Constitución.

" Esto no es un acto de ir a pechar, esto es un acto de exigir respeto a un serio trabajo de reforma y a una necesidad de reforma. Nosotros no somos los dueños de la razón, pero que exista el ejercicio de intercambio de razones y de argumentos. Archivar de manera exprés no es respetuoso con la ciudadanía, no es respetuoso con la necesidad que tenemos de cambiar las cosas", afirmó.

Inmunidad parlamentaria

En otro momento, dijo que hay legisladores de Fuerza Popular que no comparten la decisión que tomó la Comisión de Constitución de archivar la iniciativa de reforma política que envió el Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria.

Detalló que archivar un proyecto como este impide que pase al pleno para su oportuno debate o que se pueda hacer consulta a especialistas sobre el mismo.

"Archivar de manera 'express' en la Comisión de Constitución un tema tan relevante como una reforma constitucional impide una discusión alturada. Sabemos que hay voces de todas las fuerzas políticas, incluyendo voces de Fuerza Popular, que no se sienten representadas con una decisión de archivar ", sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

" Hemos escuchado que [hay legisladores fujimoristas] que no están de acuerdo con que se archive el tema de la inmunidad, porque la inmunidad se ve como un privilegio de los parlamentarios, muchas veces como un privilegio injustificado ", señaló.

Del Solar consideró que lo que el Parlamento ha hecho "es todo lo contrario a discutir" la reforma política.

"Discutamos, no hagamos un archivamiento 'express'. Lo que se ha hecho es todo lo contrario a discutir. Estamos dispuestos a que haya todo el debate necesario. Nosotros no archivamos, nosotros queremos discusión", indicó.

"Creo que hay un problema en alguna percepción de algunos congresistas. La percepción que hay es que la reforma política es una reforma del Ejecutivo contra el Legislativo, pero la reforma de aprobarse será vigente desde el 2021, es decir no se aplica en este Congreso, ni en este Ejecutivo que no continuará", agregó.

Respecto a las críticas de que el Ejecutivo se centra en la reforma política en lugar de solucionar otros problemas del país, Del Solar aseveró que se está gobernando impulsando la reconstrucción del norte y el crecimiento económico.

Remarcó que incentivar la reforma política es "gobernar para el cambio que el país necesita.".

En otro momento, el primer ministro calificó como "un gesto de protesta" lo ocurrido este martes cuando el presidente Martín Vizcarra lo acompañó junto al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para justificar la inasistencia de ambos a la Comisión de Constitución.

Finalmente, el jefe del Gabinete precisó que el proyecto sobre la inmunidad parlamentaria no buscaba suprimir esa prerrogativa, sino modificar la entidad encargada de levantarla para "no confundir inmunidad con impunidad".

Propuesta de Fuerza Popular

Cabe recordar que anoche la congresista fujimorista Alejandra Aramayo presentó un proyecto de ley que impediría la reelección de Martín Vizcarra. Según el texto, "no podrá ser elegido presidente de la República, de manera inmediata, el ciudadano que bajo cualquier título hubiere ejercido la presidencia".

La propuesta también contempla modificar la cuestión de confianza, para que en caso sea rechazada, todos los ministros -incluyendo el presidente del Consejo de Ministros, renuncien a sus cargos. El proyecto busca modificar el artículo 3 de la Constitución sobre las facultades del presidente de la República y la cuestión de confianza.