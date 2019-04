Del Solar sobre lo dicho por Barata: "Tenemos que dejar que la justicia siga trabajando"

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró este jueves que las declaraciones que se han difundido del ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en su interrogatorio con el Ministerio Público "son trascendidos" y consideró que se debe dejar a la justicia continuar su trabajo.

"Estamos viendo que las cosas que se están hablando, que las declaraciones del señor Barata son trascendidos, tenemos que dejar que la justicia siga trabajando, tenemos que resolver esos problemas, pero no tenemos que perder de vista el horizonte al cual nos dirigimos", sostuvo en diálogo con la prensa desde Iquitos.

El jefe del Gabinete aseveró que el Gobierno está trabajando para "ser un país mejor" y que, por ello, se ha presentado una reforma política. Del Solar pidió al país, en esa línea, no perder la esperanza de que la gestión está "yendo en la dirección correcta".

"Estamos trabajando para ser un país mejor, donde la política funciona mejor, por eso hemos presentado una reforma de la justicia, una reforma política que nos van a ayudar a que el financiamiento de los partidos políticos, por un lado, sea más transparente con apoyo estatal, y por otro lado que los partidos políticos no sean una colección de papelógrafos llenas de firmas con militantes que no se sabe si firmaron o no", explicó.

"Estamos haciendo esfuerzos grandes por ir en la dirección correcta, no nos dejemos abrumar por los problemas que tenemos ahora, enfrentémoslos y no perdamos la esperanza de que estamos yendo en la dirección correcta", señaló.

Finalmente, el primer ministro afirmó que el Perú es "una nación con un potencial enorme" y detalló que el Ejecutivo está "trabajando para solucionar" los problemas del país.

"El bicentenario cuando se piensa en una nación es una edad corta. Somos una nación joven, pero somos una nación con un potencial enorme que está trabajando mucho en reconocerse, en encontrarse, en conectarse", indicó.

"Estamos avanzando, nuestro país se ha visto fortalecido en las últimas décadas, todavía los problemas que tenemos son inmensos, pero estamos trabajando para solucionarlo. Nada se soluciona de la noche a la mañana, nada se soluciona de manera fácil", remarcó Del Solar.