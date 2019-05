Del Solar al Congreso: Queremos que digan si confían o rechazan nuestras reformas

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar , dijo que -a propósito del simulacro nacional de sismo que se realizará hoy- "tenemos la oportunidad de prepararnos por vía de la prevención, pero no solo tenemos desastres provocados por la naturaleza, porque quizá el desastre que más nos viene afectando en las últimas décadas es el de la corrupción ".

En ese sentido, dijo que este Gobierno quiere que todos los peruanos estemos mejor protegidos frente a un desastre como la corrupción y que para ello es necesaria una reforma política .

¿Cómo se previene la corrupción? Según Del Solar, evitando que tengamos personas que agujerean entidades partidarias con voto preferencial, que llegan al Parlamento con condenas pendientes, procesos en cursos y que luego no se muestren capaces de combatir estos hechos amparados en la vía de una inmunidad que se ha convertido en impunidad.

"Luego de haber ofrecido proyectos de ley para una reforma política que sea exclusivamente discutida en el Congreso, luego de haber confiado en el Congreso para que la discusión avance, luego de haber visto como no se nos dio prioridad como decía la Constitución, luego que parte del origen que nos ha hecho buscar una reforma vinculada al Consejo Nacional de la Magistratura que está absolutamente putrefacta en corrupción con vinculaciones con el exfiscal Chávarry, y luego que la Comisión Permanente del Congreso, delante de la mirada de todos los peruanos, nos dice: no lo queremos entregar a la justicia, es que hemos decidido como Gobierno hacer un acto de prevención contra el desastre de la corrupción planteando una cuestión de confianza", dijo en RPP.

Con esto -explicó el premier- le dicen al Congreso: "ya no queremos que estos temas continúen en una simple deliberación. Queremos que se manifiesten para decir si confían en nuestras medidas que van a cambiar la realidad política del país o si rechazan estas medidas en contra de lo que el Perú quiere".

"El Poder Ejecutivo puede usar una cuestión de confianza, que lo que dice es: Congreso, tu que normalmente discutes y deliberas ahora te digo que simplemente respondas si confías o no", reiteró.

En ese sentido, insistió que si el Congreso rechaza la cuestión de confianza entonces 'ellos se retiran'.

"Ellos no tienen mandato imperativo y la cuestión confianza no pasa por ellos. Si nosotros dijéramos esto es lo que se tiene que hacer ahí sí estarían respondiendo a un mandato imperativo. Nosotros decimos: esto es lo que tiene que hacerse, ellos pueden decir que no, y si lo dicen no vamos", subrayó.