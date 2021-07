El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, afirmó que, durante un reciente encuentro con el presidente electo Pedro Castillo, se le dio a conocer que en el primer trimestre de 2021 unos 4 millones de peruanos “tuvieron inseguridad alimentaria severa”.

“Tenemos estadística del Programa Mundial de Alimentos, y ahí dice que en enero del 2021 el 12% de los peruanos regularmente pasó un día entero sin comer, cosa que, la verdad, nos ha puesto perplejos ”, expresó

“En el primer trimestre del 2021 se ha estimado que 4 millones de peruanos tuvieron inseguridad alimentaria severa. Y nosotros venimos a decir (al presidente Pedro Castillo) que para el empresariado esto es un problema”, agregó.

Márquez también indicó que se le comunicó al presidente electo Pedro Castillo que existe “temor” en el empresariado sobre el rumbo que tomará la economía en los próximos años y la falta de puestos de trabajo en la actualidad.

“Más que nada fuimos a decirle a él (Pedro Castillo) que lo que está sucediendo en la parte económica, especialmente en las inversiones y en los problemas que se comienzan a tener en cuanto a generar trabajo en el mercado interno”, indicó.

“Y le explicamos que teníamos temores de que se pierda empleo porque hay una incertidumbre en el empresariado, porque no estamos viendo una visión de lo que se va hacer porque todavía no hay gabinete. Y aquí, lamentablemente, nos preocupa no solo los nombres, sino quién es el que va poner la visión, y como empresarios sabemos que lo que falta en el Perú es más trabajo.”, añadió.