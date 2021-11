El Poder Ejecutivo oficializó el jueves de la semana pasada el nombramiento de los nuevos comandantes generales del Ejército Peruano (EP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP), lo que provocó la reacción de distintos sectores.

El ministro de Defensa, Walter Ayala, fue citado al día siguiente al Comisión de Defensa del Congreso pero se excusó por tener ya actividades en su agenda.

Sin embargo, el fin de semana se conoció que el excomadante del Ejército, José Vizcarra, denunció que el mandatario Pedro Castillo, así como el ministro Ayala, y el secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, ejercieron presiones para que se den determinados ascensos en su institución.

Una denuncia similar la realizó el excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, quien señaló que hubo presiones de personas ajenas en su institución para determinados nombramientos.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, comentó en entrevista a gestion.pe, cómo es percibido por los inversionistas estas decisiones que vienen afectando la institucionalidad de la Fuerza Aérea.

¿Cómo afecta a la industria la falta de institucionalidad?

Esta mañana nos hemos reunido el Comité Ejecutivo, tras presentar la campaña Compra peruano, Cómprale al Perú; y hemos declarado que, si bien es cierto que somos un gremio propositivo, no solo con este gobierno sino con todos los anteriores, estamos preocupados por la democracia en nuestro país. Y más que la democracia, el respeto a las instituciones.

¿Al sector industrial le preocupa estos contextos, afecta la las inversiones?

El hecho que hayan habido estas acciones de tratar de ver la posición de ascensos de algunos militares nos preocupa de sobremanera. Todos sabemos que el presidente es el jefe número uno de las Fuerzas Armadas pero hay protocolos y procedimientos. Nosotros consideramos que como se han dado las cosas no es correcto.

Esto afecta definitivamente nuestra democracia. Nos preocupa porque no solo hay inversiones de la pequeña empresa sino también de la mediana y la grande empresa.

¿Qué cree que se buscaba con estos nuevos ascensos, mayor respaldo?

No solo se trata de lo que yo creo, es lo que la gente percibe. Los interesados en invertir están preguntando qué está pasando.

¿Qué dicen los inversionistas?

Nosotros como Sociedad Nacional de Industrias nos preocupa esta situación, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo.

Si bien somos siempre propositivos con diferentes tipos de esquemas para generación de empleo, vemos que nuestros colegas comienzan a preguntarse, ¿a dónde queremos ir?, ¿qué es lo que queremos hacer?, ¿hay algo detrás de todo esto?. Los empresarios nos preguntan ¿qué hay detrás de esto?.

Entonces, ¿ya no quieren invertir?

No se trata de decir no hagas eso porque sino no invierto. Se trata de una visión de desarrollo, de estar a la línea y cuidando esa línea. Con una visión de desarrollo productivo y trabajando para que haya un crecimiento económico.

Pero, sin esa línea se genera incertidumbre...

Claro. Se traduce en una incertidumbre que no ayuda al objetivo que todos queremos, que es que el país se desarrolle de una manera donde haya crecimiento el próximo año, con generación de empleo.

¿Qué sectores son los más preocupados y cautos con sus inversiones?

En la SNI tenemos todo tipo de socios, tenemos todos los rubros, no podría especificar a una sola; pero lo que sí puedo decir es que hay mucha preocupación en el sector.

¿La salida del ministro Ayala podría ser la solución?

Lo primero es que el tema tiene que ser esclarecido por el Poder Legislativo y el Ejecutivo tendrá que tomar acciones correspondientes. Lo que no podemos hacer es quedarnos los empresarios mirando sin decir o preguntar qué está pasando.

¿Esas acciones serían que el ministro de el paso al costado?

La primera ministra ha señalado que esperemos la decisión que el Ejecutivo va a tomar. No nos vamos adelantar hay que ver qué es lo que indicará la primera ministra. Queremos saber qué le dice al empresariado.

¿Qué decisión debería tomar el presidente Castillo?

Más deseo - porque lo conozco y he hablado con él varias veces- que tenga personas cerca que sean más formales y lo ayuden. Que tengan la capacidad y experiencia porque nosotros sí respetamos la institución de la Presidencia de la República.

¿Necesita ser mejor asesorado, no está con las personas indicadas?

El presidente está evolucionando. Solo tiene que rodearse de personas que tengan experiencia y que evidentemente estén de acuerdo con lo que él piensa.

Este es un gobierno que tiene que durar los cinco años, pero no podemos tener ministros o personas allegadas al propio presidente digan que no están seguros.

¿Podrían pedir su vacancia?

Hablar de la vacancia es algo que no le conviene al país. Nosotros necesitamos estar en una posición que todos contribuyamos; y tratar de dar una visión hacia dónde queremos llegar.

Han habido errores que se tienen que corregir, y dejar ver que se puede tener una visión de mediano plazo.

¿Qué hacen desde el privado por contribuir con este propósito?

Nosotros trabajamos con los ministerios, aspiramos a tener un país más productivo, que tenga más empleo.

Acabo de terminar una reunión con empresas que están en la selva y que queremos proponer cultivos alternativos a la hoja de coca. Estamos trabajando en eso desde la semana pasada.