Silvana Carrión consideró “una decisión dura” retirar a Jorge Ramírez de la procuraduría

La abogada Silvana Carrión, quien está a cargo de la procuradoría ad hoc del caso Lava Jato, consideró este miércoles que fue “una decisión dura” el retiro de Jorge Ramírez como titular de dicho equipo por parte del procurador general de la República, Daniel Soria. Sin embargo, aseguró que en la procuraduría están "en proceso de pasar la página” y continuar sus labores.

“Definitivamente, no le voy a decir que no ha sido una decisión dura [la salida de Ramírez] o que no lamentamos desde la procuraduría. Sí [lo hacemos], porque somos un equipo consolidado. Sin embargo, creo que estamos en proceso de pasar esta etapa, de pasar la página y de continuar con el trabajo”, sostuvo en una entrevista con el diario El Comercio.

En esa línea, Carrión precisó que solo se le ha encargado la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato, tras la salida de Jorge Ramírez; por lo que, aún no ha sido nombrada como procuradora.

Explicó que si bien el procurador general Daniel Soria “nos ha dado su respaldo y nos ha expresado que la intención de su oficina es que se continúe con el trabajo de la procuraduría ad hoc”, la decisión de su designación corresponde a la procuraduría general por lo que se excusó de responder al respecto.

En otro momento, la abogada dijo que su oficina tomará una postura respecto al proceso de colaboración eficaz de Odebrecht en la investigación del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), si es que la demanda de la constructora ante el Ciadi colisiona con este.

“El acuerdo de colaboración por el GSP recién se está negociando, la fiscalía está corroborando la información entregada, luego nos citarán a nosotros, a la procuraduría ad hoc para ver si fijamos una pretensión civil dentro”, detalló Carrión.