La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, consideró que, si el presidente Martín Vizcarra y su Gabinete adoptan alguna medida fuera del marco de la Constitución por el archivo del proyecto de adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución, les correspondería “ir a la cárcel”.

Esto luego que el primer ministro, Salvador del Solar, anunciara que el Gobierno no se quedará “con los brazos cruzados” tras lo sucedido en este grupo de trabajo.

“Si él [Salvador del Solar] dice que van a utilizar cualquier otra alternativa a la función de lo que nos toca inherentemente de archivar este proyecto, entonces estaría fuera de la Constitución, fuera de la norma y, por lo tanto, todos los antecedentes en diferentes países es que corresponde al presidente, a los ministros, estar en la cárcel”, afirmó ante la prensa.

Milagros Salazar calificó de “lamentable” el llamado del primer ministro a la población a mantenerse alertas y no dejar “pisotear” sus derechos.

“Si es en el otro sentido de amenazar o ensalzar a la población a un enfrentamiento, es lamentable y eso dice que es una gestión que tiene inmadurez política porque lo ve como una revancha, como un enfrentamiento”, dijo.

Agregó que el patriotismo lo debe tener el Ejecutivo para “trabajar por el país”, ya que son ellos los que como poder del Estado disponen del presupuesto nacional.

“El patriotismo lo deben tener ellos para trabajar por el país, para eso se les ha elegido, para eso tienen todo el presupuesto. El presupuesto no lo tiene el Congreso, lo tiene el Ejecutivo y la incapacidad que tienen ellos es de no ejecutar proyectos, no solucionar los problemas del país”, refirió.

La legisladora fujimorista aseguró que el gobierno de Martín Vizcarra “lo que menos hace es dialogar” y lo que buscar en “imponer, amenazar, descalificar y denostar al Congreso”.

“El cargo le ha quedado grande al premier, él debería dar un paso al costado, igual que el presidente que no tiene capacidad, parece que tuviera una banda porque quiere pelear, mechar, quieren arrinconar”, criticó.

Finalmente, exhortó al jefe de Estado a “dar claridad” a las declaraciones de Salvador del Solar por contradecir su mensaje ante la Asamblea de Naciones Unidas en Estados Unidos.

“¿Este mensaje es respeto al equilibrio de poderes? No, no hay equilibrio de poderes, no hay respeto, no hay autonomía y simplemente quieren imponer y creen que esto es un juego donde gana el más fuerte”, acotó.