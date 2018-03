Sheput: Keiko Fujimori es la responsable de haber llevado esos personajes al Congreso

El vocero de Peruanos por el Kambio (PpK) Juan Sheput señaló que es muy difícil procesar para el gobierno la indignación generalizada que tienen las distintas fuerza políticas luego que se revelara que congresista del grupo de Kenji Fujimori negociaban votos con los de Fuerza Popular para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski a cambio de obras en las regiones a las cuales representan.

"Esto es difícil de procesar para el Gobierno y puede obligar al presidente de la República a tomar decisiones trascendentales, pero también es necesario decirle a la opinión pública que los protagonistas de esos videos son miembros de las acciones del fujimorismo, tanto de Keiko Fujimori como de Alberto Fujimori, es decir Kenji", señaló en RPP.

"Por lo tanto la responsabilidad de haber llevado esos personajes al Congreso desde Bienvenido Ramirez hasta Moisés Mamani es exclusivamente responsabilidad de Keiko Fujimori (...) Vamos al origen del problema que es cómo llegaron estas personas al Congreso", insistió el congresista de PpK .

En ese línea, Sheput comentó que son personas que tienen un patrón de costumbre que estamos viendo aflorar. "Aunque eso no quita la responsabilidad y la gravedad del hecho que estamos atravesando".

"Estamos viviendo un momento difícil. Ahora corresponde que la Fiscalía haga su trabajo, investigue y determine las responsabilidades. Lo cual no indica que el presidente pueda dar una declaración trascendental en la próximas horas", manifestó.

En su opinión, el presidente tiene que hacer una lectura adecuada de lo que el Perú atraviesa y eso pasa por entender que hay una indignación generalizada con todas las clases políticas.

"El daño se ha hecho a todos y tiene que actuar con bastante madurez. Es una situación muy difícil ante la cual el presidente de la República tiene que optar por el estricto cumplimiento de la Constitución, entendiendo lo que está ocurriendo: una indignación generalizada que requiere grande respuestas", refirió.

Votación para la vacancia

En otro momento dijo que su posición está clarísima y el presidente la conoce. "No la diré públicamente; pero sí me quedaré en la bancada; mi responsabilidad pasa por continuar con el grupo que me trajo al Congreso y asumir las responsabilidades y contribuir a un nuevo clima político. Si bien es cierto que el presidente tiene que dar explicaciones y se tiene que hacer una reflexión colectiva. Yo no votaré por la vacancia. La vacancia tiene que ver con los temas de Lava Jato", concluyó.