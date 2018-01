Sheput: Juicio a Fujimori por caso Pativilca tiene que seguir

El vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), Juan Sheput, aseguró que el juicio en contra de Alberto Fujimori por el caso Pativilca "tiene que seguir" pues el indulto humanitario otorgado por Pedro Pablo Kuczynski al exmandatario no aplicaría para el mencionado proceso judicial.

De esta forma, Sheput mostró una posición contraria a lo dicho por el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, quien aseveró que el derecho de gracia otorgado a Fujimori sí alcanza al caso Pativilca.

"Yo no puedo predeterminar el comportamiento de la sala. De lo que sí te puedo hablar es de hechos concretos. Aquí lo concreto es que los parámetros de Pativilca no están contemplados dentro de la gracia. Yo no me autoengaño y soy una persona respetuosa de lo jurídico. Los mismos defensores de Fujimori saben que Pativilca va adelante", dijo el parlamentario del oficialismo al Diario Perú 21.

"El juicio tiene que seguir. Todo el mundo puede tener sus ideas, pero los hechos son que los parámetros sí exigen y alcanzan a Pativilca en el sentido de que el juicio tiene que seguir adelante", agregó.

Como se recuerda, el caso Pativilca quedó pendiente cuando en 2007 se produjo la extradición desde Chile de Alberto Fujimori ya que no se contempló en el cuadernillo este hecho.

Fue recién en 2015 que, tras un pedido de la justicia peruana, la Corte Suprema de ese país autorizó ampliar la extradición.