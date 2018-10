Sheput: "Hay mucha gente molesta en el fujimorismo, no solo Petrozzi"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Juan Sheput sostuvo que una moción de censura contra el primer ministro, César Villanueva , no sería exitosa, según las conversaciones que ha sostenido con miembros de la bancada de Fuerza Popular .



"Ayer yo he conversado con colegas del fujimorismo. Ellos me han dicho que tienen dudas. Hay mucha gente molesta en el fujimorismo, no solamente Francesco Petrozzi ", afirmó en entrevista con Radio Nacional.

Para Juan Sheput la posibilidad de una nueva escisión en la bancada mayoritaria es alta y aseguró que "son varios [congresistas], como esporas, que están saliendo por todos lados" dentro de la agrupación parlamentaria

Como se sabe, el legislador Francesco Petrozzi renunció ayer en la tarde a la bancada de Fuerza Popular, en una carta dirigida a la vocera de ese grupo, Úrsula Letona, con lo cual el número de sus integrantes se redujo a 61.



"Hay un antecedente, el de Paloma Noceda, que dice prácticamente lo mismo. 'Levantaba la mano y ni me miraban'. Entonces ella quería decir su opinión, y se la imponían", refirió Sheput.

Para el parlamentario oficialista, la renuncia de Petrozzi se explica por un estilo "lamentable, penoso y torpe" de parte de los dirigentes de Fuerza Popular, quienes "se han dedicado a la destrucción".

"En ese chat donde se ponen de acuerdo para triturar al doctor Domingo Pérez. Ese estilo lamentable, penoso, torpe, que la población repudia, es el que ha hecho que personas valiosas como Fracesco Petrozzi se marchen de ese partido porque no hay posibilidad de diálogo", manifestó.



"Hay una agenda que no tiene que ver con el país. Teniendo una mayoría absoluta han podido impulsar una serie de leyes y no lo han hecho. Se han dedicado a la destrucción. Han perdido la oportunidad", agregó Juan Sheput.