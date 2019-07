Sheput: "Hay congresistas que piden conocer acta en que Gabinete aprobó mensaje al Congreso"

El vocero de la bancada Contigo, Juan Sheput, aseguró este domingo que varios de sus colegas en el Parlamento han requerido el acta del Consejo de Ministros en el cual se aprueba el mensaje presidencial que brindó Martín Vizcarra esta mañana, puesto que si los ministros no conocían que el mandatario iba a proponer un adelanto de elecciones, "estarían cayendo en una infracción constitucional".

" Creo que los ministros no sabían, pero esto los debe llevar a cuestionarse a sí mismos y evaluar si quieren seguir acompañando la irresponsabilidad de este Gobierno. Hay inclusive un atentado contra la Constitución, el mensaje del día de hoy tiene que haber sido aprobado en el Consejo de Ministros", sostuvo en una entrevista con "Agenda Política".

"Tengo entendido que hay parlamentarios que han pedido el acta para ver si eso ha sido cierto o no. Si los ministros se han enterado recién el día de hoy estarían entrando en el terreno de infracción constitucional", señaló.

Sheput dijo estar convencido que el presidente Vizcarra busca subir su popularidad con anuncio de adelanto de elecciones y con ello "demuestra que no le interesan" las reformas de carácter político y judicial que su Gobierno propone.

"Estoy convencido que al presidente no le preocupan las reformas ni de justicia ni política. Le preocupa su popularidad como consecuencia de utilizar estos dos pretextos para confrontar al Parlamento", indicó.

"Si fuera un interés legítimo del presidente ya hubiera hecho el mayor de los esfuerzos para consolidar la reforma judicial que sigue en una mala situación y, por otro lado, la propia reforma política", agregó.

En esa línea, el legislador aseveró que "si las inversiones se detienen, si la economía desciende aún más, si el clima de inestabilidad se agudiza es por responsabilidad exclusiva" del mandatario.

El jefe de Estado Martín Vizcarra anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional para el adelanto de las próximas elecciones generales, previstas para el 2021.

El mandatario se refirió a las decisiones del Congreso en torno a los seis proyectos de reforma política, por los cuales el Ejecutivo hizo cuestión de confianza.

"¿Dónde está la confianza que supuestamente el Congreso nos ha otorgado para trabajar la política anticorrupción? He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay un lugar del Perú donde no haya recibido el reclamo de 'Presidente, cierre el Congreso'. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia?”, dijo.

En esa línea, Martín Vizcarra anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, "que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020".