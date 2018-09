Sheput defiende la continuidad de Villanueva en PCM

Para el congresista oficialista Juan Sheput sería “un error” que su bancada exija la salida del jefe del Gabinete, Cesar Villanueva, como lo habría propuesto un sector de sus colegas.

Sería contribuir a una imagen de inestabilidad y se cambiaría de agenda que plantea el Ejecutivo como son la reforma del sistema de justicia y la reforma política, señaló en Agenda Política.

Advirtió que un escenario de este tipo la atención se trasladaría al proceso de lección de los nuevos ministros , además la campaña electoral de las lecciones regionales y ediles cobrará protagonismo en los próximos 15 días.

Añadió que dicho “error” lo festejaría jueces y fiscales así como el fujimorismo que según consideró se “encuentra arrinconado”, tras indicar que Keiko Fujimori ha querido contragolpear los audios que muestran una cierta relación entre miembros de Fuerza Popular y magistrados cuestionados.

Agregó que desde el punto de vista de integración, el primer ministro realiza el mejor esfuerzo. Incluso, Sheput indicó que conversa permanentemente con el jefe del Gabinete.

Como adelantó a este diario, el legislador manifestó que en diciembre se podría llevar adelante el referéndum, pero sobre la reforma del sistema de justicia. En el caso de la reforma política, indicó que requeriría de mayor debate. Es decir, el próximo año (Gestión 31.08.2018).

En este sentido, se manifestó contrario a la eliminación de la reelección congresal, como lo plantea el Ejecutivo.

- Abucheo

Horas antes, César Villanueva, pasó un mal momento. Fue durante la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas de Arequipa, pues fue abucheado por los mistianos.

¿La razón? Llegó a la ceremonia a las 8:40 de la mañana y esta arrancó a las 8:55, pese a que esta habitualmente se inicia a las 8:00, generándose así la reacción de rechazo de los pobladores.

El primer ministro logró participar de la ceremonia de izamiento de la bandera y luego abandonó la Plaza de Armas para ir a otro evento.

Para Villanueva, la reacción de la gente se debió a otro factor. Según explicó, los abucheos fueron más bien para apurar la aprobación y convocatoria al referéndum.

“Ellos (los a arequipeños) han estado diciendo que se cierre el Congreso y eso se ha entendido como que estaban pifiando al Gobierno y al Presidente del Consejo de Ministros. Más bien ha sido al revés; nos estaban apurando para resolver prontamente el referéndum”, anotó.

Sostuvo que llegó puntualmente con el vuelo que corresponde.

“No manejo el avión para llegar más temprano o más tarde”, subrayó.

Fujimorismo también critica

Sin avance. La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, señaló que el premier César Villanueva no logró cohesionar el Gabinete.

Sostuvo que, a su parecer, los ministros son más técnicos que políticos.

Dijo que se necesitan políticos ante las confrontaciones del presidente Martín Vizcarra.

“Este Gabinete me recuerda al gabinete de Humala. No hay sesiones conjuntas ni coordinación”, señaló.