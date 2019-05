Sheput cuestiona a Vizcarra: No podemos permitir actitudes confrontacionales

El vocero de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, aseguró este martes que actitudes como la que tuvo el presidente Martín Vizcarra esta mañana en el Legislativo "no se pueden permitir".

Cuestionó, en esa línea, que el mandatario prefiera "entrar en un nivel de confrontación" con el Ejecutivo que el diálogo.

"[El presidente Martín Vizcarra] podía aproximarse a través del ministro de Justicia o del propio premier que era lo que iba a suceder hoy, pero prefiere entrar en un nivel de confrontación que obviamente nos corresponde analizar, y sobre esa base estar alertas en defensa de la democracia, porque esas actitudes no se pueden permitir", sostuvo en diálogo con Canal N.

Sheput lamentó que el jefe del Estado haya interferido en un proceso parlamentario pese a que el pleno aún podía corregir el archivo del proyecto de ley que modifica la inmunidad parlamentaria decidido por la Comisión de Constitución.

Afirmó que este hecho genera preocupación en la ciudadanía y no ayuda para otros procesos de gran importancia.

"Ha sido rápido [el archivo del referido proyecto de ley], pero por otro lado, no es una cuestión definitiva, es algo que todavía se tiene que ver en la instancia del pleno y el pleno puede corregir cualquier tipo de disonancia, de incorrección que puede haber en cualquier dictamen, entonces, no estamos hablando de un hecho consumado", señaló.

"Estamos hablando de un proceso en el cual el presidente ha interferido, ha manifestado de que se está mandando al archivo y sobre esa base, está generando una situación de desconcierto para toda la ciudadanía que no ayuda en otro tipo de proceso como el de la mejora de la economía y de la seguridad", explicó.

Como se recuerda, este martes estaba programada la presencia del primer ministro Salvador del Solar y del ministro de Justicia Vicente Zeballos en la Comisión de Constitución para exponer los proyectos de la reforma política.

No obstante, ambos acudieron al Congreso acompañados del mandatario, quien justificó que sus ministros no se presentarían en dicho grupo de trabajo por no darse las condiciones adecuadas, luego que la Comisión de Constitución archivara el proyecto referido a la inmunidad parlamentaria ante de escuchar al Ejecutivo.