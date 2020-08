Esta mañana, el congresista Sergio Tejada criticó duramente al presidente Ollanta Humala, a la bancada nacionalista y al equipo del Ministerio de Economía, que lidera Alonso Segura, a propósito del descontento social que ha causado el nuevo régimen laboral juvenil.

"El que gobierna este país es el MEF, es el que dice qué va y qué no va (…) No solo Segura, sino todo el equipo que está ahí hace décadas y que genera problemas porque no son capaces de mira que una ley no solo tiene impacto económico sino social", indicó el parlamentario oficialista.

En la víspera, Sergio Tejada había reafirmado su oposición a la ley juvenil, poniendo en aprietos a su propia bancada pues, con su voto, la posibilidad de una derogatoria se hace más real.

"Ollanta Humala ha sido convencido con el discurso del MEF", expresó Tejada, explicando así la inflexibilidad del Gobierno y de la mayoría de congresistas nacionalistas ante una probable modificación o derogatoria.

En diálogo con Canal N, el parlamentario afirmó que el Gobierno está muy debilitado "por hacer mucho caso al MEF en algunos casos".

Indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido "mucha responsabilidad" en el distanciamiento entre el Gobierno y la población. Además, señaló otros factores que mermaron la relación con los simpatizantes de Gana Perú como la falta de una estrategia de comunicación, articulación con la bancada y coordinación con el propio partido y con la militancia.

Ley juvenilEl congresista Sergio Tejada recalcó que su oposición al nuevo régimen laboral juvenil se remonta desde que se planteó la norma.

"Me preocupa que se haga una distinción de CTS, vacaciones, beneficios sociales. Hay una idea equivocada que no todos tienen derechos, solo los que han podido acceder a ellos y no es así. Hay un error en la concepción de la informalidad, se piensa que es un cuestión de altos costos laborales y no es así", explicó el congresista.

"Es una discriminación arbitraria basada en edad. Tiene que funcionar la fiscalización, debe haber otro tipo de medidas frente a la informalidad, políticas que apuntes a la productividad", agregó.

De esta manera, Tejada se inclina, en principio, por la derogatoria de la ley. Manifestó que el único punto en el que está de acuerdo es en los incentivos para las empresas en el tema de capacitación.

“No me están escuchando dentro de mi partido, hay una oposición muy dura de mantenerse en defensa de esta ley. Hay algunos que ya están hablando de modificatoria. No es suficiente. Hay un descontento enorme, esto es inviable”, precisó.