Esta semana, Procuraduría fijaría monto preliminar de reparación de Odebrecht

En el mes de julio, la Procuraduría reinició sus contactos con Odebrecht.

Hasta la fecha se han realizado tres reuniones con funcionarios y representantes de la constructora de Brasil, luego de que esta enviara una comunicación a los abogados del Estado.

Las citas han ido en paralelo con el acercamiento que la firma tuvo el mismo mes con la Fiscalía y que han llevado al anunció de cerrar en las próximas semanas un acuerdo de colaboración eficaz, que permitirá la entrega de información (Gestión 03.08.2018).

Nuevos escenarios



Fuentes de la Procuraduría del Ministerio de Justicia señalaron a este diario que, a la par del mencionado acuerdo, están trabajando en un monto preliminar para el pago de la reparación civil de la compañía, al margen de los acuerdos judiciales a los que lleguen con sus directivos.

En este sentido, indicaron que los planes de la Fiscalía no implican dejar de lado un eventual pago. Pero cuál es el monto que se le reclamará. Las mismas fuentes sostuvieron que este se fijaría en forma preliminar esta semana, pero no necesariamente se hará público, para no complicar las negociaciones que se llevan adelante con Odebrecht y sus directivos.

El acuerdo de colaboración, nos señalaron las fuentes, “en teoría” debería de incluir el monto de reparación que espera el Estado de parte de la firma de Brasil.

Por ello, añadieron, es que la Procuraduría está participando de las negociaciones, cuyo plazo se fijó en 45 días. Sin embargo, dicho periodo aún no está corriendo, pues el equipo fiscal que lidera Rafael Vela aún no recibe todos los documentos de la investigación del caso Lava Jato del despacho de su antecesor Hamilton Castro.