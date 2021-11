Omar Tello, fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, reveló que -durante la diligencia del Ministerio Público en Palacio de Gobierno- el renunciante secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, no entregó su celular pues afirmó que no lo tenía en aquel momento. Pacheco es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias.

“Se le solicitó [su teléfono] pero indicó que no lo tenía en ese momento. Efectivamente, dijo que no lo tenía. Fue la respuesta que dio en ese momento, pero nosotros no nos limitamos a su respuesta sino que hacemos varios actos de investigación. No contamos con ese teléfono y por ello no vamos a poder corroborar esa información”, aseveró a Exitosa.

“En la condición de funcionario, todos estamos en la obligación de transparentar la información. Cuando vamos a Palacio no hay orden para la incautación, entonces hemos actuado según nuestro facultad y eso algo limitado”, agregó.

En esa línea, señaló que no descartan pedir la declaración de funcionarios de la Sunat, a fin de recabar más información sobre este caso.

La pesquisa del Ministerio Público inició luego de se revelara que Pacheco intentó presionar al superintendente de la Sunat, Luis Vera, para pedir que favorezca a algunas empresas y personas jurídicas.

Adicionalmente, Bruno Pacheco y el exministro de Defensa, Walter Ayala, están siendo investigados de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación por presuntamente haber buscado influenciar de manera irregular el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.