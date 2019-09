El exministro de Justicia, Aldo Vásquez, aseguró este domingo que el Perú podría recurrir a organismos internacionales ante los cuestionamientos existentes a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC) de parte del Congreso de la República.

Según explicó Vásquez, debido a la “falta de transparencia con la que se está llevando este proceso”, se le puede solicitar a la Relatoría Especial de Naciones Unidas un pronunciamiento.

“La falta de transparencia con la que se está llevando este proceso por supuesto que provoca una situación de esta índole a nivel internacional […] Existe una Relatoría Especial de Naciones Unidas para temas de índole de la justicia y en más de una ocasión esta relatoría se ha pronunciado en varios países, sobre todo de Centroamérica, sobre la necesidad de cumplir determinados estándares en la designación de altos magistrados de los Estados y el Perú está comprometido”, detalló en entrevista con TV Perú.

El extitular del sector Justicia indicó que el mismo pedido se podría realizar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, consideró que “no es aceptable que se pueda designar magistrados de semejante jerarquía a través de procedimientos oscuros, de procedimientos interesados políticamente” y señaló que “evidentemente” el proceso que está realizando el Legislativo es “absolutamente apresurado”.

“Es un proceso absolutamente apresurado y que está vulnerando una serie de estándares propios de la elección de magistrados de la jerarquía de quienes integran el Tribunal Constitucional. Como sabemos, se ha constituido la comisión para acoger propuestas, esto ocurrió el 13 de este mes y el 30 se pretende hacer la elección”, señaló.

Vásquez cuestionó que la ciudadanía no tenga participación en el proceso de selección, con la presentación de tachas a los candidatos.

“La ciudadanía está absolutamente excluida de este proceso porque no hay ninguna posibilidad de presentar tachas respecto de las candidaturas. Es evidente que no hay consenso en relación a los nombres que se han presentado. Eso no descalifica por cierto los nombres, estoy seguro y de hecho conozco a más de una persona que tendría en otro contexto los méritos suficientes”, dijo.

Finalmente, refirió que con la elección de seis de los siete miembros del TC, se “juega” el esfuerzo que realiza “el país por enfrentar a la corrupción organizada”.

Como se recuerda, la sesión del pleno del Congreso en la que se elegirá a los seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional se realizará el lunes 30 de setiembre.

Para elegir a un magistrado se necesitan 87 votos como mínimo. Los designados reemplazarán a seis miembros del TC cuyos mandatos culminaron el último junio.

Los candidatos propuestos por la comisión especial son: Carlos Hakansson Nieto, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, Ernesto Álvarez Miranda, Delia Muñoz Muñoz, Roberto Acevedo Mena, Edgar Carpio Marcos, Wilber Medina Bárcena, Manuel Sánchez-Palacios Paiva, Carmela de Orbegoso Russell, Francisco Morales Saravia y Milagros Campos Ramos.