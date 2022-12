El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), decididió postergar la sesión en la que se debatía el predictamen del proyecto de resolución legislativa 3839/2022-PE que presentó el Ejecutivo, el cual propone que el Despacho Presidencial sea encargado al titular del Congreso, José Williams, en caso la mandataria Dina Boluarte viaje al extranjero.

Duranta la sesión, resaltó la opinión de la parlamentaria Adriana Tudela (Avanza País), quien se mostró en contra de esta iniciativa, pues señaló que tiene que ser analizada con profundidad y no debe ser aprobada solo como una resolución legislativa.

“Hemos visto que varios constitucionalistas han señalado que en realidad lo que se estaría planteando sería una modificación constitucional que debería ser aprobada como tal. Es decir que la forma para aprobar sería la fórmula del artículo 206 de la Constitución y no la de una resolución legislativa y creo que esta objeción que se ha hecho debe ser analizada a profundidad”, manifestó.

“Creo que esta propuesta legislatva está confundiendo lo que es la sucesión constitucional con lo que es la encargatura del Despacho Presidencial. El presidente de la República no deja de ostentar el cargo cuando se va de viaje. Cuando los vicepresidentes asumen el despacho de la Presidencia, no se convierten en los presidente del Perú”, agregó Tudela.

Mientras tanto, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), se refirió al pronunciamiento que realizaron los constitucionalistas Domingo García Belaúnde, Natale Amprimo Plá, el exprimer ministro Ántero Flores Araoz, Raúl Ferrero y Aníbal Quiroga en contra de esta propuesta. Por tal, propuso invitar a ellos y a otros expertos para enriquecer el debate.

“Convocarlos a ellos y convocar a otros conocedores del tema que tengan una opinión diferente, una opinión distinta. Lo que en mi criterior requriría una modificación constitucional, un proyecto de reforma constitucional que agregue al parágrafo segundo, lo que en el parágrafo primero del artículo 115 señala”, sostuvo.

En este debate de la Comisión de Constitución, todos los legisladores de las bancadas de izquierda se mostraron en contra del proyecto.

Proyecto del Ejecutivo

Esta inciativa, que busca modificar el Reglamento del Congreso, fue presentada el pasado lunes 26 de diciembre por el Gobierno y lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el jefe del gabinete, Alberto Otárola.

“Encargarse del despacho del presidente o presidenta de la República cuando sale del territorio nacional, en caso se encuentren impedidos y/o ausentes ambos vicepresidentes”, es uno de los puntos que piden añadir a dicho reglamento.

En ese sentido, detallan que la encargatura del Despacho Presidencial supone el ejercicio de funciones representativas y administrativas que permitan el normal funcionamiento de la Presidencia de la República.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, mencionó que este proyecto de resolución legislativa apunta a brindar acciones de la Presidencia en calidad de encargatura administrativa mas no de gobernanza.

“Existe un vacío en donde no existe vicepresidente ni vicepresidenta, con lo cual, ante una eventualidad o viaje al extranjero, o ausencia de la presidenta, tiene que dar la encargatura para trámite administrativo, no para encargatura de gobierno. En este escenario particular, nosotros tenemos que llenar este vacío y será a través de esta modificación del reglamento”, manifestó para la prensa.

