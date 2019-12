Entre fugas y ascensos, el comandante general de la Policía Nacional, José Luis Lavalle, conversa con Gestión y comenta que pese a los señalamientos, hasta la fecha, se han desarticulado más de 157 organizaciones criminales incluidas las relacionadas a actos de corrupción y las que incurren en la ciberdelincuencia.

¿Se ha ido redefiniendo la estructura de una organización criminal?

No hay duda de que las organizaciones criminales tratan a diario de maximizar sus utilidades. Sí, cada vez tienen más niveles igual a una empresa. Están más estructuradas, con diferentes jerarquías.

¿Cómo son estas estructuras?

Hay ejes de función. Hay quienes administran el dinero, otros que matan, muchos que comercializan drogas y, por supuesto, los líderes, incluyendo a políticos.

¿Hasta cuántos delitos cometen estas organizaciones?

Un promedio de 20 delitos, entre los que se encuentran la micro comercialización, extorsión, sicariato, robo, etcétera. Las organizaciones criminales entran cada vez más en la ciberdelincuencia que tiene que ver con la falsificación informativa y robos de datos bancarios .

¿Estos delitos han crecido?

Las denuncias han incrementado en casi un 100% desde el año pasado.

¿La PNP está preparada para combatir este tipo de delito?

Estamos en el camino. Con la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), a cargo del coronel Harvey Colchado, estamos viendo unidades de alta complejidad y tecnología. Se están presentando nuevos escenarios en la PNP y hemos ampliado nuestra infraestructura.

Pero,¿ hay capacidad?¿Cuál es el avance?

Hasta el momento hemos desarticulado 157 organizaciones criminales y a raíz de estas unidades se están encontrando nuevos indicios en el caso de los “cuellos blancos del Puerto”. Hemos reducido nuestras 27 escuelas a 10. Todos los ingresantes saldrán hablando inglés y formados con equipos de alta tecnología.

¿Quiénes serían los nuevos involucrados?

Decir nombres no es bueno.

¿Qué pasa en la PNP que se han incrementado las fugas?

Desde enero hemos detenido a 150,000 personas. Si se fugan uno o dos, no es la mayoría. Hay siempre posibilidades de que alguien cometa un error.

¿Cuál es la sanción para los efectivos involucrados?

El delito más grave no es este sino el de violencia doméstica. Hay un gran porcentaje de efectivos retirados por esto

¿Por qué se captura a grandes corruptos cuándo Vizcarra está en problemas?

Eso es una mezquindad que desmerece el trabajo de la PNP. Las coincidencias existen y nosotros no jugamos a la ruleta rusa.

¿Hay una falla en el procedimiento fiscal?

No sé si sea una falla fiscal, más bien diría que falta un espacio intermedio donde se tenga bajo control social a los detenidos. Si es un delincuente habitual va a seguir robando tras la liberación y no hay control. Tiene que haber un espacio de control intermedio y no necesariamente debe ser una cárcel.