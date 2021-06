La agresividad que están mostrando durante esta segunda vuelta electoral muchos ciudadanos no tiene que ver con su nivel de educación sino con la falta de control de impulsos sumado a resentimientos y victimizaciones de ambas partes, afirma la psicóloga y psicoterapeuta de la Asociación ‘Yo puedo’, Sarela Quiroz.

En entrevista con Gestión, explica que la crisis sanitaria y económica como consecuencia de la pandemia nos vuelve vulnerables y nos hace creer que quien no votará como nosotros es nuestro enemigo.

¿Qué ocurre con los electores que parecen perder el control en la calle y redes sociales al defender o cuestionar a un candidato? ¿Por qué tomárselo tan personal?

Hay una ausencia de respeto y tolerancia a la frustración hacia la otra persona cuando esto significa que no va de acuerdo a mis intereses.

De acuerdo al psiquiatra Max Hernández, la población ha elevado sus niveles de ansiedad y angustia por la pandemia. ¿Ese sería un factor clave para este tipo de conductas?

La pandemia ha elevado los niveles de ansiedad que de por si la persona tiene y si se trataba de una persona ansiosa esto se ha duplicado. Hay una crisis social que aumenta la intolerancia a la frustración, miedo e irritabilidad y, en este escenario, es que se genera esta segunda vuelta con candidatos que no son aceptados por una mayoría de la población. Y entre estos dos se está buscando un candidato que represente mi seguridad individual y familiar, pero no a nivel nacional.

Entonces, ¿considera que esta elección comparada con las anteriores ha roto todos los niveles de polarización porque lo que ocurra el 6 de junio es asumido de manera más individual?

Hay una crisis sanitaria y económica, donde muchas personas han perdido un familiar o han hecho lo posible por salvarlo, eso lleva a que se sientan más vulnerables. No necesariamente las elecciones van a estar centradas a nivel nacional y lo que representa mi país sino lo que para mi ha tenido impacto de manera personal y busco un candidato que garantice la seguridad de mi familia y, por lo tanto, una opción contraria significaría el riesgo, el peligro para mi familia y la repuesta es agresiva física o verbal. La pandemia ha provocado que la intolerancia y la falta de respeto y empatía aumenten en esta segunda vuelta. Ello sumado al rechazo a los políticos tradicionales.

Los enfrentamientos en redes sociales se han desbordado con las banderas del antifujimorismo que promueve no votar por Keiko Fujimori y, por otro lado, los anticomunistas o antiizquierdistas que rechazan a Pedro Castillo, y ninguno de estos dos bandos está dispuesto a ceder

Lo que se ve ahora en las redes es una pequeña muestra de lo que estamos viviendo hace mucho tiempo, y me refiero a la falta a la empatía y de respeto hacia el otro. Existe una posición y como si fuese la única dentro de mi perspectiva y quien no la comparte está mal o es mi enemigo. Hay comentarios muy tensos a favor o en contra y muy subidos de tono. Hay que comprender que en la vida vamos a enfrentar posiciones que no van con la mías.

¿Y qué hacer para que esta polarización no se normalice y siga creciendo?

Hay que hacer un trabajo a nivel social e inclusive socioambiental. Falta una conciencia cívica y social, y ese trabajo es de la familia. Las personas que se manifiestan de forma agresiva en redes o en la calle en muchos casos vienen de hogares donde no se respetó la opinión de la otra persona. Pero no tiene que ver con el nivel de educación sino con el control de impulsos sumado a resentimientos y victimizaciones de ambas partes. El país está divido en dos. No es posible que por que uno no piensa igual que otro se le golpee, empuje o hasta se le arroje una piedra.

Antivoto

¿Cómo se entiende que un joven que va a votar por primera vez sea antifujimorista? ¿Cómo puede calar ese rechazo si no vivió el gobierno de Alberto Fujimori?

Tiene que ver mucho el entorno y la madurez emocional de una persona que sale de la adolescencia. Encontramos un adolescente que ya sale de esta etapa y puede tener un pensamiento crítico, pero hay hogares sobreprotectores que no permiten esa madurez sumada a que hay mucha información que es cercana al joven, pero que lleva consigo muchos intereses, y que es tomado como información oficial. Es decir, hay carencia de información o un compromiso cívico por informarse más a fondo.

Por otro lado, en esta campaña tan polarizada se ha presenciado a la par lo que se llama el doble estándar moral de los electores para ambas opciones presidenciales...

Si tú estás a la deriva en un río a punto de llegar a una cascada, tendrías que agarrarte de lo que encuentras y coges lo primero que hay o que te parezca suficiente para que te puedas sostener. En esta situación están ambos lados del país y es lamentable. Es una posición muy complicada. No hay una convicción total.

¿Y qué hacer para reencontrarnos como peruanos después de este proceso electoral y tender puentes con el compatriota al que hemos considerado nuestro enemigo?

Después de un proceso hay disconformidad, pero habrá un clima de aceptación y va a depender mucho de la representación del candidato. Lamentablemente, hay un candidato que representa mucho riesgo con la información que se aprecia y, probablemente si pierde, puede generar convulsión social por las personas que tiene detrás. Lo que probablemente no ocurre con la candidata. Ambos tienen que recordar que la estabilidad económica va a depender de la estabilidad social principalmente.