Del Solar sobre Tía María: No tenemos una fecha todavía para el diálogo

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, reconoció que el Gobierno aún no tiene una fecha definida para esta establecer el diálogo en el Valle del Tambo en torno al proyecto Tía María, en Arequipa. Sin embargo, abogó por encontrar un espacio de entendimiento para esclarecer las dudas sobre la materia.

En diálogo con Cara a Cara, el jefe del Gabinete Ministerial explicó que anteriormente se buscó conversar con las autoridades de la zona, pero hubo respuestas negativas. Del Solar indicó que la empresa Southern Copper Corporation, no iniciará el proyecto Tía María hasta que no se llegue a un consenso.

Recalcó que el Gobierno no busca imponer sino dialogar. “La empresa tiene un compromiso de no construir mientras no tenga el ambiente y el contexto no sea favorable. Cómo se vuelve favorable, a través del diálogo. Entendemos que hay una oposición en el Valle del Tambo y creemos que el derecho a la protesta es legítimo”, indicó.

Consideró legítima las inquietudes y las dudas de algunos sectores en relación al proyecto minero Tía María y el derecho a expresarlas en forma pacífica, lo cual, añadió, debe dar paso al diálogo con los representantes de la provincia de Islay y del Valle del Tambo.

“No somos un gobierno que impone las cosas, somos un gobierno que escucha y dialoga, que sopesa y mantenemos esta disposición. Entendemos que tengas razones de pensar así […] Acá no hay imposición […] No tenemos una fecha todavía. En un momento los alcaldes de la zona rechazaron. Como dijo el presidente más temprano siempre estamos dispuestos al diálogo”, agregó.



Recordó que la empresa minera Southern obtuvo la licencia de construcción al cumplir con los todos los procedimiento administrativos, sin embargo, precisó que existe el compromiso de la misma a no construir mientras el ambiente no sea favorable.