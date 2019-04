Salvador del Solar al Congreso: "La confianza que les vengo a pedir está en crisis"

Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, pidió a los congresistas trabajar juntos para "definir una agenda de Estado" a fin de recuperar la confianza de la población.

" Hoy, vengo a invitarlos a que juntos, definamos una agenda de Estado para reconstruir la confianza que las peruanas y peruanos han perdido en las instituciones públicas. Hoy, los invito a levantar la mirada de la coyuntura, y a mirar lo hecho por el Gobierno como un proceso que se enmarca en nuestra historia. Vengo a convocarlos, para que pensemos qué país queremos dejar para las y los jóvenes. Vengo a hacer un llamado sobre las que debieran ser nuestras prioridades porque esta es nuestra oportunidad de sentar las bases para otro destino. Podemos cambiar la historia.", apuntó.

El primer ministro precisó que los acontecimientos ocurridos en los últimos días, la que representan una dificultad inusual para el inicio de cualquier gabinete. "Sin embargo, estos acontecimientos no son en absoluto inusuales en nuestro país. Y no nos referimos a una coyuntura, sino a problemas estructurales que en casi 200 años del ejercicio de esta libertad, aún no hemos superado. Estas semanas son el reflejo de nuestro país. Nada de lo ocurrido sale de la normalidad y esa normalidad no garantiza una libertad plena", arguyó.

"Sí, venimos a cumplir un deber Constitucional. Pero la confianza que este gabinete solicita ante el congreso, es en realidad una confianza que está en crisis en todo nuestro sistema político y a lo largo y ancho de nuestra sociedad", remarcó.

A reglón seguido dijo que "es nuestra oportunidad de cambiar la historia, así como lo decidieron quienes iniciaron la gesta por nuestra independencia. Hay que asumir responsabilidades como Gobierno, hay que asumir responsabilidades como Estado . Es necesario hoy, jueves 4 de abril de 2019, que pongamos en el centro del debate la necesidad de hablar de cómo gobernamos".