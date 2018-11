Salvador Heresi renuncia a la bancada de PpK por "discrepancias"

Segunda baja en la semana. Salvador Heresi anunció, esta noche, su alejamiento del Peruanos por el Kambio (PpK) ante discrepancias en la conducción del partido oficialista. "Hoy he comunicado a los miembros de la @PPKbancada mi renuncia irrevocable a la misma", dijo en su cuenta de twitter.

"Discrepancias en la conducción de la misma motivan la presente. Mi posición en el @congresoperu será institucional coordinada con los dirigentes del CEN de mi partido. Mantengo mi militancia", aseguró.

Esta semana no solo se alejó Salvador Heresi sino también Guido Lombardi arguyendo que en la bancada existe "escaso compromiso con las líneas matrices del Gobierno" y desde ahí "no es posible darle al presidente el apoyo que sus propósitos merecen".

"No le debo adhesión a un grupo que ha mostrado, con honrosas excepciones, escaso compromiso con las líneas matrices del gobierno, por lo que he llegado al convencimiento que desde la actual bancada no es posible darle al presidente Vizcarra el apoyo que sus propósitos merecen", sostuvo en una carta enviada a los voceros de PpK.