Salvador Heresi: premier Del Solar estaría presentando hoy cuestión de confianza

El congresista Salvador Heresi (Concertación Parlamentaria) aseguró que si el presidente Martín Vizcarra cierra el Parlamento tras el rechazo de una cuestión de confianza "constitucionalmente improcedente" se estaría generando una causal de vacancia.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos durante los primeros meses del Gobierno de Vizcarra también advirtió que el primer ministro Salvador del Solar podría presentar una cuestión de confianza este miércoles.

Esto luego de que la Comisión Permanente del Parlamento decidiera no destituir ni inhabilitar por diez años al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry.

"Hoy el premier Salvador del Solar estaría presentando cuestión de confianza. Si la misma constitucionalmente es improcedente y Vizcarra cierra congreso se estaría perpetrando un golpe y causal para vacancia del presidente. ¡A defender democracia!", escribió Heresi en su cuenta de Twitter.

Este martes 28 de mayo, luego de que la Comisión Permanente del Congreso archivara la recomendación de destituir, inhabilitar e investigar por organización criminal al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, la Bancada Liberal y Nuevo Perú solicitaron al presidente Martín Vizcarra que presente una cuestión de confianza.

Similar pedido tuvo el fiscal del equipo especial para el Caso Lava Jato, José Domingo Pérez, en una entrevista a Canal N. "El ver lo que ha sucedido el día de hoy me indignó y también sentí que no me representa este Congreso de la República. Creo que sí se tienen que tomar medidas fuertes, constitucionales, como someter una cuestión de confianza", comentó.