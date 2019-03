Salvador Heresi: "Es una posibilidad postular a Vizcarra a la reelección"

El congresista Salvador Heresi, secretario general del partido Contigo (ex Peruanos por el Kambio) indicó este domingo que su agrupación aspira a tener una candidatura presidencial en las elecciones del 2021 y señaló que es una posibilidad acoger una eventual postulación a la reelección por parte de Martín Vizcarra.

"Absolutamente [aspiramos a presentar candidatura el 2021]. Postular a Martín Vizcarra es un tema que se tendrá que mirar, en su momento. Por supuesto que es una posibilidad. No la descartamos, el presidente tiene una gran aceptación, está haciendo un esfuerzo de Gobierno a nivel nacional de construcción de infraestructura que todavía no se está viendo, porque eso no es un tema de un día o dos días", sostuvo en una entrevista con Canal N.

Heresi consideró, en esa línea, que el mandatario sí podría reelegirse; sin embargo, precisó que aún es prematuro para plantear candidaturas.

"Desde el punto de vista constitucional hay diferentes interpretaciones, pero a mi entender [el presidente Martín Vizcarra] sí podría postular. Creo que el presidente Vizcarra tendría absoluto derecho de ser un postulante", señaló.

"No es el momento de hablar de candidaturas, sino del Gobierno y sus resultados que es lo que le interesa a la gente", remarcó.

En otro momento, el también ex ministro de Justicia aseveró que los dirigentes de su partido no han buscado un enfrentamiento con el Gobierno, pese a las críticas, y explicó que han solicitado una reunión con el jefe del Estado.

"Todo lo que es ataques, insultos, es lo que impide construir gobernabilidad en nuestra país. No hemos disparado ninguna bomba contra el Gobierno, simplemente hemos deslindado del tema de manejo de finanzas de la campaña que ha generado que algunos lo entiendan como un enfrentamiento con el Gobierno, pero es una percepción absolutamente errónea", manifestó.

"Hemos pedido una reunión con el presidente hace algunos días, hemos mandado una carta. Hay una cuerdo de la Asamblea Nacional además que se realizó el día de ayer, de insistir. Creemos que en la política, el diálogo, la conversación, es el puente necesario para lograr entendimiento y consolidar gobernabilidad, no hay otra forma", añadió.