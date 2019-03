Salvador Heresi: "No me quita el sueño reincorporarme a la bancada de PPK" El congresista Salvador Heresi refirió que "no le quita el sueño" su reincorporación a la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), hoy bajo el nombre 'Contigo', a la cual renunció en noviembre del 2018.

Heresi también afirmó que la revelación de conversaciones de chat del CEN de Peruanos por el Kambio tiene una intencionalidad que solo refleja "nerviosismo".