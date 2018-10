Salvador Heresi: Fuerza Popular está "diezmada politicamente"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Salvador Heresi consideró que Fuerza Popular se encuentra "diezmado políticamente" en medio del proceso de solicitud de prisión preventida que afronta Keiko Fujimori y otros 10 acusados por el presunto delito de lavado de activos.

"Este es un escenario en el que vemos a la principal fuerza del congreso bastante diezmada políticamente por su actuar político", manifestó el legislador esta mañana en entrevista con RPP.

Salvador Heresi refirió, además, que la crisis que atraviesa Fuerza Popular no es ajena a los demás partidos políticos: "No podemos ponernos de costado como si no hubiéramos hecho nada", indicó.



En este sentido, el ex ministro de Justicia sostuvo que hace falta "el fortalecimiento de los partidos políticos" para que el Congreso mejore su calidad.

"Las reformas que se van a plantear en el referéndum son importantes, pero no son estructurales. Esa agenda la debiéramos continuar porque lo que va a garantizar una reforma en el Congreso es el fortalecimiento de los partidos políticos", comentó.

Explicó que este fortalecimiento pasa por una rendición de cuentas de los partidos políticos, así como "abrir las puertas para que ciudadanos con vocación de servicio puedan ingresar" como parte de un proceso de democratización.

En relación a los desacuerdos que existen dentro de la bancada Peruanos por el Kambio, Salvador Heresi justificó como un valor a resaltar que la discrepancia se pueda sustentar y plantear.

"Uno puede hacer un voto en consciente y no votar todos en un solo sentido. No hay aquí una situación de verticalidad, siempre hay coordinaciones", señaló el el parlamentario oficialista.

Cabe precisar que Salvador Heresi dejó el cargo como titular de la cartera de Justicia por haber sido implicado en una conversación que sostuvo con el ex juez César Hinostroza, actualmente preso en España.