Heresi a PpK: "Deben decidir entre ser oficialistas o militantes"

El secretario general de Peruanos por el Kambio y congresista Salvador Heresi aseveró este miércoles que los congresistas de la aún bancada oficialista que aún militan en el partido deben elegir entre seguir siendo parte del oficialismo o seguir militando en dicha agrupación.

"La representación de Peruanos por el Kambio en el Congreso no está sujeta a mandato imperativo. Los militantes de un partido si lo están a sus acuerdos democráticos. Congresistas partidarios deben decidir entre ser oficialistas o ser militantes del partido", escribió en su cuenta de Twitter.

En esa línea, Heresi indicó que los electores que votaron por Peruanos por el Kambio en las elecciones del 2016 lo hicieron por un determinado plan de gobierno. Cuestionó, en esa línea, al presidente Martín Vizcarra por decir que como fue invitado a formar parte de la plancha presidencial en dicha contienda "el gobierno es independiente".

"Electores que nos eligieron con el partido Peruanos por el Kambio lo hicieron votando por el partido y su plan de gobierno. No es democrático, ni constitucional decir que como uno es invitado el gobierno es independiente. Si el partido no participa en gobierno es obvio que debe deslindar", señaló.

El también ex ministro de Justicia aseguró que desea el éxito de la gestión de Martín Vizcarra; sin embargo, precisó que su partido fue "elegido para gobernar, no para ser espectador".

"Deseo el éxito del Gobierno del señor presidente de la República. Pero, es nuestro deber refundar y defender nuestro partido. No hacerlo es no entender democracia, leyes y constitución. Fuimos elegidos para gobernar no para ser espectadores. Deslindar es una posición institucional legítima", indicó

"Nuestra posición no tiene cálculo político. El SPR tiene una alta aprobación. Nuestra posición no es confrontacional, es institucional. Dentro del marco de la constitución, las leyes y el respeto a la voluntad popular que votó por una institución y su plan de gobierno", remarcó.

Al respecto, este medio intentó contactarse con los portavoces de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez y Ana María Choquehuanca, y con Jorge Villacorta, dirigente y ex candidato a la alcaldía de Lima por dicha agrupación; sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.