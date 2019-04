La salud de Pedro Pablo Kuczynski es delicada, según Gilbert Violeta

El congresista Gilbert Violeta (Concertación Parlamentaria) aseguró que el expresidente de la República,Pedro Pablo Kuczynski , se encuentra “afectado emocionalmente”, tras conocer la decisión del Poder Judicial de aprobar una detención preliminar en su contra por diez días por el presunto delito de lavado de activos.

“Él [ Pedro Pablo Kuczynski ] está seriamente afectado emocionalmente. No olvidemos que es un hombre de más de 80 años, que tiene una seria afección cardíaca y, dicho sea de paso, que no le permitieron ir al extranjero a hacerse una atención con su médico por su tema coronario ”, afirmó en Canal N.

Violeta resaltó que, tras una comunicación con el exjefe de Estado, este le ha asegurado que continuará colaborando con la justicia y participando de las diligencias que correspondan.

“Lo que ha dicho es que va a apoyar y va a allanarse a todas las órdenes que se están dando. No va a hacer ningún tipo de resistencia y va a colaborar como lo ha hecho hasta ahora”, manifestó.

Además, Gilbert Violeta expresó su consternación con la decisión del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ya que, según aseguró, Pedro Pablo Kuczynski ha estado participando de todo el proceso de investigación que se sigue en su contra.

“Lo que no entendemos es cómo una persona que al día siguiente de dejar la presidencia fue allanado en sus domicilios, que tiene las cuentas bancarias bloqueadas, que asiste a todas las diligencias judiciales, que no ha hecho ningún gesto como para entenderlo como peligro de fuga o perturbación al sistema de justicia, se le dicta una medida de esta naturaleza, la verdad no lo entendemos”, refirió.