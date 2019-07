Salomón Lerner Guithis: Confiep no representa a todos los empresarios del Perú Exjefe del Gabinete considera que ante las cartas que están en juego, si Tía María no consigue la licencia social, el presidente Martín Vizcarra decidirá que el proyecto no siga adelante.

Lerner Ghitis señaló que la importancia de César Villanueva como primer ministro radica en que su persona representa “la descentralización del país”.(Foto: USI) Salomón Lerner Ghitis señaló que la Confiep está conformada mayoritariamente por trasnacionales .(Foto: USI)