Salazar: Bancada de Fuerza Popular pide "ajustes necesarios" en vocerías 

La congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, reveló que durante la reunión de emergencia de su bancada, el último sábado, se acordó realizar varios cambios, entre los que se incluyen los portavoces de la agrupación fujimorista.

"Se ha hablado de todo. Las vocerías son un articulador de todos los congresistas, ahí se tienen que hacer mejoras. Se tienen que ver estos puntos. Sabemos que el trabajo no es fácil", señaló a RPP Noticias.



Agregó que se tiene que trabajar de manera articulada y comunicarse mejor al interior de la bancada, porque a veces las situaciones pueden darse por una deficiente comunicación y se originan problemas.

"Esperamos que se dé los cambios pero también damos nuestro respaldo a los actuales voceros, pero se tienen que dar los ajustes necesarios para salir de esta situación", agregó Milagros Salazar.

La parlamentaria de la bancada mayoritaria del Congreso comentó que dicha reunión contó con la participación de Daniel Salaverry, sobre quien se viene deslizando un posible alejamiento de Fuerza Popular, aunque no se habría pronunciado sobre este punto.



"Nosotros hemos tenido la reunión el día sábado y ahí hemos analizado varios puntos. Ha estado presente Daniel Salaverry y él no ha manifestado absolutamente nada en relación a lo que usted dice", respondió Salazar sobre la posible renuncia del presidente del Congreso a Fuerza Popular.

Milagros Salazar consideró, además, que el primer ministro César Villanueva debe dar un paso al costado, y descartó que la decisión de su bancada en no apoyar la moción de censura presentada por la Célula Parlamentaria Aprista se deba a un pacto entre su agrupación y el Ejecutivo.

"Algunos de los colegas ya habíamos visto este pedido de censura del Apra, pero nosotros no nos íbamos a sumar porque en realidad, inclusive me lo preguntaron antes, en mi opinión personal era no apoyar la censura porque aquí el premier lo que corresponde es dar un paso al costado", refirió.

En este sentido, Salazar señaló que Villanueva carece de liderazgo porque ya no es un articulador entre el Ejecutivo y el Legislativo.

"En mi opinión personal, él no es el puente que le corresponde a un premier. En aras de esa armonía que debería haber entre dos poderes del Estado, debería él dar un paso al costado", indicó.