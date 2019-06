Salaverry ve un avance importante en la reforma política y convocaría pronto a Pleno

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, consideró que ha habido un avance importante en la aprobación de dictámenes sobre la reforma política en la Comisión de Constitución.

El titular del Legislativo indicó que, teniendo en cuenta estos resultados, ya se podría convocar en los próximos días a un Pleno.

“Esperemos que cuando haya ya un número importante de dictámenes se pueda convocar a un Pleno para empezar a debatirlos, y aprobarlos si es que así lo consideran los congresistas. Me parece que tenemos un avance bastante aceptable”, declaró a la prensa.

En otro momento, Salaverry afirmó que no existe ningún impedimento para que se debata el proyecto de ley del Ejecutivo sobre financiamiento de partidos políticos, por la reconsideración presentada desde la Comisión de Constitución para un proyecto similar.

La presidenta del grupo, Rosa Bartra, ha reiterado que se debe poner primero a debate a la reconsideración del proyecto que crea el delito de financiamiento de partidos políticos si se quiere votar la iniciativa del Ejecutivo.

Salaverry invocó a Bartra a informarse mejor con el oficial mayor del Congreso al respecto. Aún así, agregó que en el primer pleno que se convoque van a poner la reconsideración en agenda, “para que no se use de pretexto para no atender la reforma política”.