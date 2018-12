Salaverry a Salgado: Respete al presidente del Congreso, no estamos en el local del partido

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , discutió con la vocera alterna de Fuerza Popular , Luz Salgado , en medio del debate del Consejo Directivo para analizar la decisión de permitir la creación de nuevas bancadas.

La polémica empezó primero en un intercambio de palabras entre Daniel Salaverry y el congresista Miguel Torres, de Fuerza Popular, quien reclamaba orden ante interrupciones de Yonhy Lescano (Acción Popular) a su participación.

"Estoy esperando que ponga orden", le reclamó Miguel Torres al presidente del Congreso.

"Y yo estoy esperando que usted continúe porque no veo debate aquí", respondió Daniel Salaverry.

Esto generó el reclamo de otros miembros de Fuerza Popular. El presidente del Congreso insistió y explicó que no interrumpió a Yonhy Lescano a pedido suyo.

"Usted mismo fue quien me pidió que no me meta en el debate. Entonces, continúe", indicó. Esto, en alusión a un reclamo que hicieron miembros de Fuerza Popular para impedir que Daniel Salaverry responda a cuestionamientos en su contra mientras dirigía el debate como presidente del Parlamento.

Esta respuesta fue la que más desazón despertó en Fuerza Popular, quienes comenzaron a llamarle la atención a Daniel Salaverry, entre ellos Luz Salgado , quien cuestionó su manera de presidir la mesa directiva.

" Congresista Salgado, aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general . Respete usted al presidente del Congreso. Respete usted. Aprenda a respetar", manifestó antes de permitir que Miguel Torres siga haciendo uso de la palabra.

En su participación, Miguel Torres cuestionó a Daniel Salaverry por su manejo del debate. "Yo sé que se ha resentido porque le solicitamos que respete la posición de dirección que tenía en la mesa. Creo que lo ha tomado mal y lo invito a que no sea así [...] Si quiere participar, deje el escaño y participe en el debate", comentó.

Minutos después, fue el turno de Luz Salgado, quien negó haberle faltado el respeto al presidente del Congreso.

"Usted, aprovechando el micrófono y que está la prensa, me ha atribuido que no estoy en el partido o la bancada. Lo único que solicitaba es que cumpliera con su obligación de poner orden. El maltrato lo recibo pensando que lo hace para marcar cada vez más distancia entre Fuerza Popular y usted", fueron las palabras de Salgado a Daniel Salaverry, quien siguió sin participar en el debate.