Salaverry propone remover al Oficial Mayor del Congreso por demora

El presidente del Parlamento, Daniel Salaverry , propuso remover al Oficial Mayor del Congreso y otros funcionarios por la demora en el envío a la Fiscalía de la Nación del expediente del destituido juez supremo César Hinostroza y los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM).

A través de su cuenta oficial en Twitter, Salaverry también propuso la destitución del Director General Parlamentario y a la jefa de Gabinete de Asesores del Congreso.

"Debido a la demora en el envío del expediente del ex juez Hinostroza y ex CNM al Ministerio Público , he propuesto remover del cargo al Oficial Mayor, al Director General Parlamentario y a la Jefa de Gabinete de Asesores", escribió Salaverry en Twitter.

La medida deberá ser ratificada en los próximos días. "Esta medida deberá ser ratificada por la Mesa Directiva y el Consejo Directivo", agregó en la red social.

Como se recuerda, fue el congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú) quien advirtió de la demora al titular del Poder Legislativo, Daniel Salaverry. El Pleno aprobó la acusación contra César Hinostroza y los exconsejeros el pasado 4 de octubre.

Tras tomar conocimiento del hecho, Salaverry respondió a través de Twitter y anunció que los responsables de la demora en el envío del expediente serán sancionados por el Congreso de la República.