Salaverry presenta nuevo recurso ante Poder Judicial para evitar suspensión y le llueven críticas

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, presentó una nueva medida cautelar ante el Poder Judicial para detener el proceso de suspensión, por un plazo de 120 días y sin goce de haberes, en su contra iniciado por la Comisión de Ética.

Esta medida se complementa con la acción de amparo que presentó el último viernes, y que fue admitida por la jueza Tatiana Pedemonte, del 9° Juzgado de la Corte Superior de Justicia de la Libertad.

Al respecto, los legisladores Moisés Guía Pianto, de Peruanos por el Kambio, y Milagros Salazar, de Fuerza Popular, criticaron la postura adoptada por el titular del Parlamento.

“Creo que él debe ser ejemplo en el Congreso y si hay algo malo debería ponerse a disposición de la justicia. Con esto, es una leguleyada y hay un tufillo que no es correcto. Creo que está dejando un mal precedente”, cuestionó Guía.

Por su parte, Salazar advirtió que esta actitud podría ser replicada por otros congresistas para evitar ser suspendidos por el Parlamento.

“La verdad es que no me sorprende porque está tratando de utilizar cualquier argucia legal para justificar y no dar la cara en el Pleno. Es lamentable”, dijo.

Finalmente, Úrsula Letona, quien ayer se salvó de ser investigada por la comisión de Ética por presunto tráfico de influencias, dijo que no presentaría una medida ante el Poder Judicial para frenar su investigación, en referencia al caso de Salaverry.