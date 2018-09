Salaverry: No pueden pedir de la noche a la mañana que aprueben la reforma

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry , aseguró que se está dando el trámite más rápido posible a las propuestas de reforma judicial y política que el Gobierno presentó para un referéndum , pero señaló que nadie puede pedir que se aprueben iniciativas sin el procedimiento adecuado.

"Hay un procedimiento que uno debe respetar y tiene que cumplir. Uno no puede, de la noche a la mañana, decir 'Esta es mi propuesta y mañana se aprueba y se acabó, no escucho a nadie y no me importa lo que opine el resto de gente porque así se va a hacer'", señaló Daniel Salaverry en referencia a los proyectos de reforma que presentó el Ejecutivo.

El congresista destacó la importancia de que se pida la opinión de especialistas y se someta a debate el texto que, finalmente, será aprobado para darle legitimidad a una norma.

"Luego que se escucha a todos, hay que recoger las propuestas de todos, consensuarlas, que todos estén de acuerdo con ese texto que se va a redactar y luego se aprueba para que finalmente todos acepten y cumplan con el mandato de esa ley", manifestó.

Daniel Salaverry dio estas declaraciones ante alumnos de diversos colegios que participaron en el evento "Parlamento interescolar 2018" que se llevó a cabo en el Salón Alberto Andrade del Congreso.

Ante ellos, el presidente del Parlamento aseguró que se está atendiendo los proyectos del Gobierno pese a las críticas de quienes denuncian demoras en los procesos.

"Nos hemos comprometido a trabajar rápido para poder reformar el sistema de justicia [...] Esa es la tarea que, desde el Congreso, estamos emprendiendo. Más allá de lo que ustedes puedan escuchar que el Congreso no quiere, que está demorando... Nosotros estamos comprometidos en sacarla adelante lo más pronto posible", manifestó Daniel Salaverry.

En otro momento, el titular de la Mesa Directiva respondió a un alumno que hizo una opinión para destacar la importancia de que las autoridades escuchen la opinión de la población y comentó que, para eso, está el Congreso.

"Hay un ambiente que permite que más de 30 millones de peruanos estén representados, que tengan alguien que los represente y hable por ellos. Ese es el Congreso de la República", señaló Daniel Salaverry.

Por eso, cuestionó a quienes se muestran a favor de una cuestión de confianza y un posterior cierre del Parlamento.

"Cuando algunas voces que nos critican dicen que cierre el Congreso, están diciendo que no les importa la opinión de 30 millones de peruanos [...] Estamos aquí porque una parte importante de la población nos ha elegido", comentó.