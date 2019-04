Salaverry espera que "el jueves se trate el levantamiento de inmunidad de Donayre"

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, dijo esperar que el jueves 2 de mayo se pueda tratar en la sesión plenaria del Parlamento el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al congresista Edwin Donayre, de la bancada Alianza para el Progreso.

Explicó que para que esto suceda, la Junta de Portavoces debería exonerar este caso de su paso por el Consejo Directivo del Parlamento.

"La Comisión de Levantamiento de Inmunidad ha convocado a sesión, se tendrá que evaluar este pedido y tendrá que emitir un dictamen y no dudo que este dictamen va a recomendar su levantamiento de la inmunidad. A partir de ahí y según el reglamento tenemos dos días hábiles, pero espero que sea el mismo jueves para convocar a Consejo Directivo y de ahí pasa al pleno", sostuvo Salaverry en diálogo con la prensa.

"Pero si la Junta de Portavoces decide exonerar del paso por Consejo Directivo, nosotros podríamos ampliar la agenda y tratar este tema el mismo jueves. El día jueves espero yo que se esté tratando este tema en el Congreso", señaló.

Más temprano, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a cargo del juez César San Martín, ratificó la sentencia contra Edwin Donayre a cinco años de prisión efectiva por la apropiación ilícita de combustible.

En otro momento, Salaverry detalló que "no podían" levantarle la inmunidad a Edwin Donayre antes, debido a que la sentencia en su contra "no era firme".

"Recién hoy se ha confirmado la sentencia en primera instancia, a partir de ahí nosotros cumplimos nuestro rol para levantarle la inmunidad al parlamentario. Las sentencias son para cumplirse", indicó.

"No podíamos hacerlo antes porque la sentencia no era firme, no estaba confirmada, ese ha sido el motivo de la demora", manifestó.

Como se recuerda, el ex general del Ejército Peruano y hoy congresista Edwin Donayre fue sentenciado a cinco años y medio de prisión efectiva en agosto del 2018 por el delito de peculado por el caso ‘gasolinazo’.

El combustible había sido asignado a la Primera Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército y la Región Militar Sur, y el robo se produjo entre enero y noviembre de 2006.