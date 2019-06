Salaverry desestima cuestión previa planteada por el Apra para rechazar pedido del Ejecutivo

El presidente del parlamento, Daniel Salaverry, desestimó la cuestión previa solicitada por el parlamentario aprista Jorge del Castillo, en la que pedía rechazar la carta en la que el Ejecutivo pide cuestión de confianza, alegando que al parlamento no se le puede imponer plazos.

"He pedido la palabra para solicitar una cuestión previa por una cuestión de dignidad del parlamento. El oficio mediante el cual el presidente del Consejo de Ministros pide fecha para sustentar un cuestión de confianza en el Pleno impone un plazo. El Congreso no puede aceptar este tipo de pedidos, ya que no se le puede imponer plazos ", argumentó Del Castillo.

Agregó que al Congreso tampoco se le puede imponer la esencia de una ley.

"Tampoco se le puede decir vota la confianza hoy día, dentro 3 o 4 semanas yo creo que no es confianza, y por lo tanto disuelvo el Congreso. Eso sería un golpe de Estado. Hubiéramos querido que Del Solar retire esta carta ya que, de acuerdo al reglamento, la cuestión de confianza se plantea verbalmente. Lo que corresponde al parlamento es rechazar la carta, devolverla. Esto no impide la sesión ya que puede pedirla hoy mismo. Esta carta no puede seguir en pie dado que es inconstitucional", dijo el parlamentario aprista.

¿Qué dijo Salaverry? Al respecto, el presidente del parlamento mencionó que " un procedimiento constitucional no se puede detener por una cuestión previa, más aún cuando el presidente del Consejo de Ministros aun no lo plantea formalmente ".

"Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros y a partir de ahí, se tomará una decisión", agregó.

Esta situación generó el rechazo de los parlamentarios de Fuerza Popular y del partido Aprista.