Salaverry acusa a Vizcarra de dar “golpe bajo” al Parlamento

Una nueva fricción surgió entre el Legislativo y el Ejecutivo. ¿La razón? La sorpresiva decisión del presidente Martín Vizcarra , del jefe del Gabinete, César Villanueva , y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, de acudir al Congreso la tarde de ayer; acción que no se llegó a concretar.

El objetivo del mandatario era entregar tres proyectos de ley sobre reforma política; sin embargo, la visita se frustró, según trascendió, al saber del cierre de la mesa de partes del Legislativo.

La inesperada decisión de Vizcarra fue rechazada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien se encontraba fuera del Parlamento junto a los vicepresidentes, participando de un encuentro de su agrupación política, Fuerza Popular, en Cieneguilla.

“Sabiendo que tanto el presidente del Congreso como los vicepresidentes están a dos horas fuera de Lima, escoger justo ese momento para visitar el Parlamento creo que no es lo más elegante”, aseveró Salaverry.

Pero todo no quedó allí pues, con evidente malestar, el legislador sostuvo que “debemos de desterrar en la política es este tipo de golpes bajos”.

En esa línea, indicó que el Ejecutivo pretendía presentarse y dar la impresión de que el titular del Congreso no quiso recibir al presidente Vizcarra o que no hay quién atienda las iniciativas legislativas.

“Eso me parece un golpe bajo que no debemos aceptar ni al presidente ni a ninguna otra autoridad en el Perú”, fustigó.

Los proyectos

Por la mañana, Vizcarra ratificaba que una vez que se aprobaran los proyectos en el Consejo de Ministros, estos serían entregados al Congreso hoy para que los revisen y pasen a referéndum.

Se trataría del financiamiento privado de los partidos y las campañas electorales, el retorno a la bicameralidad y la reelección de los congresistas. Hasta el cierre de esta edición continuaba el Consejo de Ministros.

No es la primera vez que surge una discrepancia entre ambos poderes del Estado en torno a los proyectos. Salaverry emplazó hace unas semana al Ejecutivo a enviar los proyectos anunciados por el mandatario el 28 de julio. (Gestión 02.08.2017). Al día siguiente se hizo entrega de ocho iniciativas relacionadas a la reforma judicial y quedaban pendientes los de reforma política.

Salaverry aseguró ayer que las iniciativas se abordarán con celeridad.

Respuestas a audios

Luego de que el fin de semana el presidente del Congreso instara al jefe de Estado, Martín Vizcarra, a que se pronuncie sobre los últimos audios en los que se atribuye una supuesta amistad con el empresario Antonio Camayo, este rompió su silencio.

El mandatario manifestó que no se refirió a este tema, pues “no le da absolutamente importancia”.

Luego subrayó: “no tengo ninguna coordinación con estas personas que están en el lugar que le corresponde: la cárcel, ahí es donde están”.

Hace seis días se difundió un audio en el que Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, le dice a su esposa Maritza Sánchez que Camayo estuvo en una reunión con el mandatario en la que bebieron hasta altas horas de la noche.

No es la primera vez que en los audios se menciona a Vizcarra y en los que Camayo se atribuye tener una cercanía a él, por lo que tanto Ríos como el suspendido juez César Hinostroza le piden que los contacte con el mandatario.

El jefe de Estado en anteriores oportunidades negó sostener una amistad con alguno de los involucrados.